Djokovic perde para Opelka nas quartas de final em Brisbane

Novak Djokovic, número 7 do mundo, foi eliminado nesta sexta-feira (3) nas quartas de final do torneio ATP-250, em Brisbane, após perder para o americano Reilly Opelka por 7-6 (8/6) e 6-3.

A derrota para Opelka, 293º do mundo, não é um bom presságio para o sérvio antes do Aberto da Austrália.

O americano de 2 metros e 11 centímetros não deu chances ao sérvio, com um tênis implacável e 16 aces.

Djokovic, ex-número 1 do mundo que vem de uma temporada de 2024 sem nenhum título de Grand Slam - pela primeira vez desde 2017 - buscará o 25º 'Major' no Australian Open, seu torneio 'de estimação', o qual venceu dez vezes, e que começa no dia 12 de janeiro em Melbourne.

"Ele é o melhor tenista de todos os tempos", disse Opelka sobre 'Nole'. "A verdade é que não temos nada a perder jogando contra ele. Você acaba jogando com mais liberdade e corre muito mais riscos porque é a única chance de derrotá-lo", explicou.

Também em Brisbane, o chileno Nicolás Jarry (35º) foi eliminado pelo tcheco Jirí Lehecka (28º), que venceu com um duplo 6-4.

-- Torneio ATP-250 de Brisbane:

. Simples masculino - Quartas de final:

Reilly Opelka (EUA) x Novak Djokovic (SRB/N.1) 7-6 (8/6), 6-3

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) x Jakub Mensík (CZE) 7-5, 7-6 (7/5)

Jirí Lehecka (CZE) x Nicolás Jarry (CHI) 6-4, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL/N.2) x Jordan Thompson (AUS/N.8) 6-1, 2-1 e abandono

