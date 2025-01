Dados orientarão decisões do Fed em meio à incerteza, diz diretora do banco

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse nesta sexta-feira que o banco central dos Estados Unidos não tem certeza sobre o que a economia produzirá em 2025 e deixará que os próximos dados econômicos orientem o curso da política monetária.

À luz das previsões do Fed no mês passado de menos cortes na taxa básica em 2025, "há uma opinião de que podemos ir com calma, desacelerar" e ser mais "graduais" enquanto observamos os dados para ver se as pressões inflacionárias persistentes começam a diminuir novamente, disse Kugler em uma entrevista à CNBC.

Entretanto, se o mercado de trabalho resiliente começar a perder força, "estaremos prontos para agir em uma direção diferente" com a política monetária, disse ela. "Estamos sempre respondendo" ao que acontece na economia "e vendo o que está acontecendo à nossa frente", acrescentou a autoridade.

Perguntada sobre como ela espera que as políticas do novo governo Trump afetem a economia, Kugler observou que há muitas peças em movimento, o que torna difícil dizer como as coisas vão se desenrolar.

O novo ano traz incertezas consideráveis para o Fed com o retorno de Donald Trump à Presidência. O presidente eleito fez campanha com base em uma plataforma de tarifas comerciais pesadas e deportações, o que a maioria dos economistas acredita ser uma receita para reacender a inflação. Mas as autoridades têm sido cautelosas ao reagir ao resultado da eleição devido à falta de detalhes sobre o que será implementado e como.