Bolsas de NY fecham em alta, mas caem na semana, ante incerteza sobre IA e mandato de Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 3, quebrando o ciclo de quatro sessões consecutivas de perdas. Investidores ponderam incertezas sobre o fôlego do rali de inteligência artificial (IA) e do segundo mandato de Donald Trump nos EUA, ao mesmo tempo em que se posicionam para agenda mais robusta e aumento da liquidez na próxima semana.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,80%, aos 42732,13 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 1,26%, aos 5942,47 pontos e o Nasdaq avançou 1,77%, para 19621,68 pontos. Os ganhos desta sessão, no entanto, não foram suficientes para apagarem as perdas da semana. O Dow Jones acumulou queda de 0,61%, o S&P 500 de 0,48% e o Nasdaq, de 0,51%.

Depois de desabarem 6% ontem, as ações da Tesla saltaram mais de 8% e foram destaque positivo no pregão. Na ponta contrária, as ações da U.S. Steel desabaram 6,53% diante do veto do atual presidente dos EUA, Joe Biden, à compra da empresa pela japonesa Nippon Steel, em um negócio de US$ 15 bilhões.

Os 11 setores do S&P 500 terminaram o dia no azul, com consumo discricionário (+2,42%) e tecnologia (+1,62%) puxando as altas. Os papéis da Nvidia subiram 4,45% e os da Super Micro Computer saltaram mais de 10%.

Em 2024, o grupo das empresas conhecidas como Sete Magníficas foi responsável por mais de metade dos ganhos do S&P 500. O UBS aponta que as grandes empresas de tecnologia provavelmente farão mais progressos na monetização de suas inteligências artificiais (IA) neste ano, ainda que as receitas de IA provavelmente fiquem novamente atrás do investimento. "O crescimento da nuvem está acelerando para as principais plataformas, e um sólido backlog apoia as esperanças de monetização da IA. A adoção está aumentando em todos os setores e deve se ampliar em 2025, e a chegada de mais agentes de IA úteis devem apoiar ainda mais o retorno do investimento", avalia.