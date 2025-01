Biden confirma veto à compra da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu decreto nesta sexta-feira, 3, no qual proíbe a compra da U.S. Steel pela japonesa Nippon Steel. A medida, que já havia sido adiantada por múltiplos veículos da imprensa norte-americana, busca proteger a segurança nacional do país, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta.

Com a notícia, a ação da U.S Steel caía 7,88% no pré-mercado da Bolsa de Nova York por volta das 10h25 (de Brasília).

"A U.S. Steel continuará a ser uma orgulhosa empresa americana - de propriedade americana, operada por americanos, por trabalhadores siderúrgicos sindicalizados americanos - os melhores do mundo", afirmou Biden em nota.

A decisão bloqueia a transação de US$ 14,9 bilhões anunciada no final de 2023.

Biden já havia sinalizado oposição ao negócio várias vezes ao longo do último ano, sob o argumento de que a venda poderia eliminar empregos de norte-americanos.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, também expressou opinião similar.