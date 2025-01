Artur Jorge não é mais técnico do Botafogo

O português Artur Jorge não continuará como treinador do Botafogo, anunciou nesta sexta-feira (3) o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

"Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico", escreveu o clube carioca em seu perfil na rede social X.

"O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas", acrescentou o "Glorioso".

Além disso, o time de propriedade do magnata americano John Textor disse que uma nova comissão técnica será anunciada "em breve".

Artur Jorge, de 53 anos, chegou ao Botafogo em abril de 2024 e comandou a equipe em 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

O técnico português foi responsável por dar ao "Glorioso" dois títulos históricos: sua primeira Copa Libertadores e seu terceiro Campeonato Brasileiro, o primeiro desde 1995.

Artur Jorge chegou ao clube carioca para substituir Tiago Nunes, que foi demitido após o fraco desempenho do alvinegro no Campeonato Carioca e nas fases prévias da Libertadores.

Em sua primeira experiência fora de Portugal, Artur Jorge foi contratado pelo Botafogo após se destacar no comando do time de sua cidade, o Sporting de Braga, onde desempenhou a maior parte de sua carreira como jogador até pendurar as chuteiras em 2005.

Com o Braga ele conquistou seu primeiro título como treinador, a Copa da Liga de Portugal. Além disso, classificou o time português para a Liga dos Campeões da Europa (de 2023-2024) pela primeira vez desde 2012.

A bem-sucedida campanha do técnico português no alvinegro carioca, com quem tinha contrato até o fim de 2025, despertou o interesse de várias equipes, mas, segundo a imprensa brasileira, ele já está acertado com o Al Rayyan do Catar.

