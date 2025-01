App reúne quase 50 relatórios com tendências de marketing para 2025

Esta é a newsletter Mídia e Marketing. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Os últimos meses do ano geralmente são dedicados aos lançamentos (e estudos) de relatórios com tendências para a temporada seguinte.

São dezenas de reports sobre consumo, tecnologia e marketing compartilhados por veículos de imprensa, grupos de WhatsApp e apresentados em agências de publicidade, plataformas de mídia e empresas.

Para otimizar o tempo de quem pesquisa os temas, o publicitário Gustavo Teixeira, dono do perfil @livemktinsights e diretor de marketing da NSC Comunicação, afiliada da Globo em Santa Catarina, criou um aplicativo que reúne muitos desses relatórios: o 'Reports 2025'.

Neste ano, o app já foi alimentado com 48 relatórios, de empresas como Accenture, Euromonitor, WGSN, Kantar e Ipsos - o Marketing Insights 2025, projeto editorial da GoAd Media com patrocínio do UOL, também está lá. O número deve crescer em breve, com novos reports sendo lançados.

Uma das novidades deste ano é a integração com o ChatGPT, que resume os relatórios e fala sobre as tendências incluídas nos reports.

A reportagem testou o bot e perguntou qual a principal tendência de marketing para 2025: a ferramenta afirmou que será a utilização da inteligência artificial generativa para personalizar e otimizar a experiência do consumidor em grande escala, e que essa tecnologia ajudará as marcas a "criarem conteúdo, engajarem com o público" e definirem "estratégias de marketing centradas no cliente".

A ferramenta ainda destacou outras tendências relacionadas à inteligência artificial generativa:

Automação e personalização: A integração da IA generativa nos fluxos de trabalho de marketing permite a criação de conteúdo altamente segmentado e relevante em uma velocidade 'sem precedentes'. Isso é crucial para oferecer experiências personalizadas que atendam às expectativas crescentes dos consumidores por interações significativas (Publicis Sapient 2025).

Marketing baseado em dados: O uso de IA para análise preditiva e criação de insights baseados em dados está permitindo que marcas antecipem tendências, ajustem campanhas em tempo real e alinhem suas estratégias de forma mais eficaz (Qualtrics 2025).

Experiências imersivas: As marcas estão investindo em tecnologias como realidade aumentada e avatares para criar campanhas mais personalizadas. Essas experiências não apenas atraem, mas também fidelizam consumidores ao oferecer uma interação emocionalmente ressonante (Adobe Creative Trends 2025).

Foco no consumidor da geração Z: Estratégias que valorizam os interesses e os valores da geração Z, como sustentabilidade e autenticidade, estão moldando campanhas para gerar lealdade e engajamento mais profundos (Accenture Life Trends 2025).

Social listening e experimentação criativa: As equipes de marketing estão explorando novas formas de conteúdo que priorizam entretenimento e experimentação, muitas vezes quebrando regras tradicionais para se destacar nas redes sociais (Hootsuite Social Media Trends 2025).

—

Outros destaques dos últimos dias

Mídia e Marketing

'Morumbis' ganha eleição de melhor campanha publicitária do ano; veja top 5 Leia mais

Colunas

POV Awards: Não sabia que a morte vendia tanta água Leia mais

Tilt

Mudanças em acordos: Como Google quer evitar divisão pela Justiça dos EUA Leia mais

Economia

H&M vai ter loja em shopping do interior de SP em 2025 Leia mais

Ecoa

NBA transforma redes de pesca descartadas em cestas de basquete Leia mais

Esporte

Sob nova direção, Flamengo reformula marketing para turbinar receitas Leia mais

Ecoa

Caixa quer projetos de cidadania para compor economia de baixo carbono Leia mais