Ações europeias caem ao final de semana encurtada por feriados

Por Sruthi Shankar

(Reuters) - As ações europeias caíam no final de uma semana encurtada por feriados, com investidores concentrados em dados econômicos para obter pistas sobre a trajetória das taxas de juros e possíveis mudanças nas políticas dos EUA sob a presidência de Donald Trump.

O índice STOXX 600 caía 0,29% na manhã nesta sexta-feira, para 509,18 pontos, mas caminha para uma alta de 0,7% na semana, marcada por baixa liquidez, com investidores ainda retornando dos feriados de Ano Novo.

As ações suíças subiam 0,2% em seu primeiro pregão de 2025. O DAX alemão caía 0,3% e o CAC 40 da França recuava 0,6%.

Setores expostos à China, como mineradoras, ações de luxo e montadoras ficaram sob pressão, mesmo depois que uma autoridade de Pequim disse que o país aumentará drasticamente o financiamento de títulos do tesouro ultralongos em 2025 para estimular o investimento empresarial e iniciativas de estímulo ao consumidor.

Os investidores têm se preocupado com a economia da China e com a iminência de uma guerra comercial com os EUA antes da posse presidencial de Trump em 20 de janeiro.

Os mercados de ações dos EUA registraram um forte desempenho em 2024, ajudados pelo otimismo em relação à inteligência artificial e aos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve.

O STOXX 600 também atingiu recordes no ano passado, embora as preocupações com a desaceleração da economia europeia e a turbulência política na Alemanha e na França tenham limitado os ganhos.

"Dado o ano superestelar para as ações dos EUA em 2024, não é de surpreender que um pouco mais de cautela tenha surgido em meio à incerteza sobre a política monetária, especialmente com a expectativa de mudanças imprevisíveis na Casa Branca", disse Susannah Streeter, chefe de mercados da Hargreaves Lansdown.

Os investidores estão aguardando os dados da atividade industrial dos EUA, bem como os discursos das autoridades do Fed e do Banco Central Europeu no final do dia.

A Tullow Oil subia 12% depois que a empresa sediada na África Ocidental foi isenta de um imposto de 320 milhões de dólares sobre suas operações em Gana.

O grupo siderúrgico ArcelorMittal, sediado em Luxemburgo, caía 3,6% depois que relatórios informaram que o presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu bloquear oficialmente a proposta de compra da U.S. Steel pela Nippon Steel.