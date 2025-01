Ucrânia condena a 15 anos de prisão homem acusado de colaborar com a Rússia

Um tribunal ucraniano condenou a 15 anos de prisão um homem acusado de oferecer ajuda à Rússia para localizar e bombardear depósitos de combustível na Ucrânia, anunciou nesta quinta-feira (2) o serviço de segurança de Kiev (SBU).

"Com base nas provas reunidas pelo SBU, um agente russo que operava na região de Chernivtsi foi condenado. Ele estava preparando bombardeios de mísseis pelo agressor contra depósitos de petróleo" no oeste do país, disse o SBU no Telegram.

De acordo com a fonte, o acusado, de 36 anos, estava escondido "há dois anos" nessa região sudoeste para escapar da mobilização militar e havia trocado informações com os serviços russos.

Em um vídeo transmitido ao vivo pela internet, ele também "ateou fogo à bandeira ucraniana em sinal de lealdade ao regime do Kremlin", disse a SBU.

O homem, preso em junho de 2024, foi condenado por "tentativa de alta traição" e "justificação e negação da agressão armada da Federação Russa contra a Ucrânia", acrescentou a fonte.

Kiev acusou centenas de pessoas de colaborar com a Rússia desde que a Rússia invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022, algumas das quais são suspeitas de passar informações confidenciais para os militares russos.

As penas para esses crimes são geralmente severas na Ucrânia, variando de 15 anos de prisão a prisão perpétua.

© Agence France-Presse