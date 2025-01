Tesla divulga queda nas entregas de veículos em 2024; ações da empresa recuam em NY

As entregas globais de veículos da Tesla caíram em 2024 pela primeira vez em mais de uma década, depois que uma onda de acordos promocionais no quarto trimestre não conseguiu estimular as vendas o suficiente para superar os resultados do ano anterior. A fabricante de carros elétricos entregou 495.570 veículos no quarto trimestre, se apoiando fortemente em promoções, como acordos de financiamento sem juros e super carregadores grátis, para atrair compradores.

O resultado - um recorde trimestral - aumentou cerca de 2% em relação ao ano anterior, mas ficou aquém dos cerca de 515 mil veículos necessários para vender no quarto trimestre para que a Tesla superasse seu desempenho de 2023 no ano inteiro.

Durante todo o ano de 2024, a Tesla entregou 1,79 milhão de veículos em todo o mundo, uma queda de cerca de 1% em relação ao ano anterior.

A Tesla registrou um aumento constante ano após ano em suas entregas globais de veículos desde 2012, quando lançou o Modelo S, um sedã de luxo e seu segundo modelo depois do carro esportivo Roadster. Mais recentemente, os consumidores esfriaram com a linha envelhecida de veículos do pioneiro dos carros elétricos, que inclui modelos que não são totalmente redesenhados há anos.

As montadoras rivais também inundaram o mercado com veículos elétricos concorrentes, muitos dos quais já estão sendo vendidos com grandes descontos à medida que o estoque não vendido se acumula. A Tesla começou a entregar seu mais novo modelo, o Cybertruck, no final de 2023. A versão de menor preço do Cybertruck agora começa em US$ 79.990.

Espera-se que a Tesla lance um carro novo e de baixo custo no primeiro semestre de 2025, embora não esteja claro se é um novo modelo ou uma atualização de um carro existente em sua linha.

O ano de Tesla começou difícil. No primeiro trimestre, registrou a primeira queda anual nas entregas globais desde 2020. O seu desempenho continuou a cair no segundo trimestre, com a montadora a reportar uma queda de 6,5% nas entregas globais no primeiro semestre de 2024.

Às 12h49 (horário de Brasília), as ações da Tesla recuavam 6,04% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.