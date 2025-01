Paes promete Ozempic no 'postinho'; quando remédio ficará mais barato?

Eduardo Paes (PSD) reiterou no discurso de posse ontem (1º) a promessa de distribuir Ozempic genérico nos postos de saúde do Rio de Janeiro. A medida faz parte de um programa de controle da obesidade e se beneficiará da quebra da patente do medicamento, que deixará o remédio mais barato.

A expectativa é que as primeiras doses cheguem a partir de 2026, justamente quando termina a patente de exclusividade da semaglutida, princípio ativo do remédio, pela farmacêutica Novo Nordisk. Ter a patente de um remédio significa a propriedade temporária sobre ele: quando uma empresa inventa um produto ou descobre uma nova forma de utilidade que seja melhor, ela tem o direito à patente.

Com o fim da patente, em 2026, chegarão às farmácias versões genéricas do Ozempic, mais baratas do que o remédio original. A política que instituiu os genéricos no Brasil prevê que eles sejam, no mínimo, 35% mais baratos do que o de referência. Essa diferença chega a 60% em alguns casos, segundo dados da PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares).

Por isso, os medicamentos genéricos permitem uma competitividade no mercado. Antes, no entanto, eles são submetidos à análise da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para assegurar a mesma eficácia e segurança do produto de referência.

Laboratórios já fazem estudos

Farmacêuticas ao redor do mundo já se preparam para o fim da patente da semaglutida. A brasileira Prati-Donaduzzi, por exemplo, anunciou em outubro de 2024 que já começou as pesquisas. A versão terá matéria-prima vinda da Ásia e caneta de aplicação negociada no mercado europeu, informou um comunicado divulgado à imprensa.

Com a queda da patente do Ozempic, irá ocorrer um efeito muito parecido com o que ocorreu com o Viagra. O comprimido de referência custava R$ 50, e, hoje, o genérico é comercializado a R$ 0,90. Essa diferença no preço trouxe acesso a quem precisava. Eder Maffissoni, diretor-executivo da Prati-Donaduzzi, em comunicado à imprensa

*Com informações de reportagem publicada em 03/10/24.