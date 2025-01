'Glow bonito e sequinho': protetor solar facial Sallve está por R$ 44

O protetor solar é um passo essencial na rotina de cuidados com a pele do rosto e corpo, principalmente para quem quer curtir no sol do verão. Pensando nisso, encontramos o protetor facial da Sallve, que promete ter uma fórmula multi defesa para pele, além de melhorar o viço da face. E a boa notícia é que esse produto está com desconto de 22%, custando R$ 44 na Amazon.

Segundo a Sallve, esse protetor tem um acabamento hidrante e invisível, sendo ideal para qualquer tom de pele. Além disso, ele possui FPS 60, o que garante uma proteção duradoura contra os raios ultravioleta (UV). Descubra mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou a seguir.

O que diz a Sallve sobre o protetor solar?

Com FPS 60;

Fórmula de multi defesa: protege contra raios UVA/UVB, além de danos da luz azul e visível, infravermelho e poluição;

Possui vitamina E, que ajuda na proteção e hidratação da pele

Com carnosina com ação antioxidante, que previne o envelhecimento da pele, e antiglicante, que preserva o colágeno da pele;

Promete toque macio e melhora o viço;

Indicado para todos os tipos de pele;

O que diz quem comprou?

O protetor solar da Sallve tem 1,4 mil avaliações, com nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre os principais elogios dos consumidores estão a facilidade de aplicação, rápida absorção, sem sensação pegajosa e ótimo custo-benefício.

Minha pele é normal, nem seca demais e nem oleosa. O protetor é bem líquido o que ajuda a espalhar melhor, tem cheiro suave de protetor mesmo e deixa um viço na pele que não me incomoda. Quanto à proteção solar, eu gosto bastante, senti que minha pele diminuiu as manchas de acne e outras manchinhas também, também senti que não dá acne, as poucas que tenho são hormonais. Maria

Minha pele é mista e fica oleosa principalmente na zona T. Quanto ao produto em si, ele é bem líquido e ralinho. Não tem fragrância, só o leve cheiro da formulação de protetor solar, normal. Quanto à aplicação na pele, secou bem rápido e o whitecast sumiu assim que comecei a massagear o rosto. Em seguida, a pele ficou brilhosa (como se estivesse levemente oleosa), mas nada que pó solto ou compacto não possam resolver. Em resumo: vale muito a pena, já pretendo comprar novamente. Krishna Miranda

Muito bom, não dá aquela sensação pegajosa do protetor solar comum. Já testei marcas como Vichy, La Roche, ISDIN, entre outros. Depois que passo esse protetor nem sinto mais, nem mesmo suando, e a região onde vivo costuma ser bem quente. Virou meu protetor solar facial favorito! Ana Monte

Absurdo o quanto esse protetor solar é bom! A primeira impressão que tive é que ele ia deixar minha pele grudando, pois a textura dele ao espalhar é quase de bepantol de tão pesada, mas assim que o produto assenta no rosto a pele absorve e fica um glow bonito e sequinho. Faz duas semanas que estou usando e nunca tive uma pele tão linda e com cara de saudável. Vem muito produto na bisnaga, sem contar que o FPS é altíssimo e por um preço muito bom. Já usei vários protetores solares importados caríssimos que nunca fizeram um 1/3 do que esse fez pela minha pele. Alessa Feitosa

Pontos de atenção

Outros consumidores criticaram o uso do protetor em dias quentes, resultando no derretimento do produto e ardor ao atingir os olhos. Confira os comentários

Já uso a marca há alguns anos e foi a primeira vez comprando o protetor solar. Primeiro, me surpreendeu o tamanho porque é menor do que eu esperava. Ele tem uma textura bem líquida. Minha pele é oleosa e usando a técnica dos 3 dedos, ela não fica tão sequinha e fica bem brilhosa, estou tentando aplicar menos produto. No calor, ele derrete e arde os olhos. Não deixa a minha pele esbranquiçada apesar de ele ser branco e meu tom ser médio. Só não achei o ideal pro meu tipo de pele. Sara Deodato Lopes

P ra quem fez o combo da alegria de ter pele oleosa e ainda morar em lugar quente como eu: cuidado, ele fica bem oleoso na pele. Dá para espalhar bem já que o produto é muito fluido, mas com o passar do dia acaba escorrendo. E nesse escorrer as coisas complicam pois arde se chegar próximo aos olhos. Continuei usando pois foi R$ 50 quando comprei, mas vale a pena buscar outras opções se sua pele for oleosa (mesmo que apenas na zona T). Alarves

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.