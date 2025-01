Primeira frente fria do ano chega na sexta-feira a SP

A primeira frente fria do ano deve avançar sobre o Estado de São Paulo a partir da sexta-feira, 3, de acordo com a Climatempo, provocando mais umidade para capital paulista, interior e litoral. A Região Metropolitana terá sol e temperatura elevada, mas conforme o fenômeno avança, os ventos e a nebulosidade aumentam. Há possibilidade de rajadas de vento entre 40 a 50 km/h.

"Ao longo do dia, ocorrem pancadas de chuva e há potencial de chuva forte, com raios. Durante as pancadas, as rajadas de vento podem ser mais fortes (de 50 a 70 km/h)", estima a empresa de meteorologia.

Segundo a Climatempo, há risco de transtornos, como a formação de pontos de alagamentos e impactos no fornecimento de energia.

Situação é de alerta no Estado de SP

No sábado, 4, a frente fria avança ao longo da costa paulista e reforça a instabilidade. Com isso, as pancadas de chuva ocorrem de forma mais frequente e duradoura. O tempo não fica completamente fechado.

"Ainda ocorrem alguns períodos de sol e a sensação será de abafamento, mas as pancadas de chuva podem acontecer a qualquer hora e em vários momentos do dia. Há potencial de temporal/chuva volumosa, com rajadas fortes de vento, de 50 a 70 km/h", afirma a Climatempo.

Há risco de alagamentos, enchentes e impactos no fornecimento de energia.

As pancadas de chuva devem atingir praticamente todo o Estado de São Paulo. O risco é maior especialmente no sábado. "O interior paulista fica no alerta e áreas próximas a Minas Gerais podem ter chuva de forma mais frequente", acrescenta a empresa de meteorologia.

Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu nesta quinta-feira, 2, com poucas nuvens e predomínio de sol. No período da tarde, há condições para chuvas na forma de pancadas, típicas de verão.

Ainda de acordo com o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no fim das tardes. Também há previsão de chuva para sexta-feira.

Segundo a Meteoblue, há expectativa para grande volume de chuva no domingo, 5.

Já a partir de terça-feira, 7, as temperaturas também ficam mais amenas, não passando dos 26ºC, condição que deve permanecer por alguns dias.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quinta-feira: entre 19ºC e 30ºC;

Sexta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Sábado: entre 21ºC e 28ºC;

Domingo: entre 20ºC e 28ºC;

Segunda-feira: entre 19ºC e 28ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 26ºC;

Quarta-feira: entre 18ºC e 25ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 24ºC.