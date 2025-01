Presidente do Equador nomeia vice interina novamente em meio a disputa polítia

GUAYAQUIL (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou que a ministra do Planejamento, Sariha Moya, atue como vice-presidente interina enquanto a titular do cargo, Veronica Abad, viaja à Turquia para representar o país, em mais um capítulo das brigas entre o mandatário e sua vice.

Em novembro, o Ministério do Trabalho suspendeu Abad de seu cargo, acusando-a de cometer uma falta disciplinar grave ao não cumprir uma ordem de viajar para a Turquia. Ela, que também exerce o cargo de embaixadora do país em Israel, alegou preocupações com a segurança em meio ao conflito na Faixa de Gaza.

Um tribunal reverteu a suspensão em dezembro. No mesmo dia, Noboa ordenou que ela fosse à Turquia como conselheira temporária da embaixada do Equador no país. Noboa então indicou novamente Moya, que já ocupou interinamente o cargo de vice-presidente, para ficar no posto até 22 de janeiro ou até a chegada de Abad da Turquia, informou em coletiva de imprensa o ministro do Governo, José de la Gasca. Noboa e Abad, eleitos no ano passado para finalizar os mandatos de seus antecessores, já se envolveram em uma série de polêmicas. A vice nega quaisquer irregularidades.

Noboa tentará a reeleição em fevereiro e não deve tirar uma licença do cargo para a campanha, o que implicaria em deixar Abad no comando do país por um tempo. Nesta quinta-feira, Gasca disse que Noboa não é obrigado a tirar licença durante a campanha. (Reportagem de Yury Garcia)