Chuvas causam alagamento, falta de luz e deixam Porto Alegre sob alerta

Fortes chuvas que atingiram a cidade de Porto Alegre alagaram ruas e causaram falta de energia nessa quarta-feira (1º). A cidade segue sob alerta hoje.

O que aconteceu

Alagamentos aconteceram em pelo menos cinco bairros. Entre eles estão o Centro Histórico e a Cidade Baixa. Sete ruas ficaram totalmente bloqueadas pela água, outras sete ficaram parcialmente bloqueadas por alagamentos e uma ficou fechada por queda de árvore.

No primeiro dia do ano choveu mais da metade do esperado para todo janeiro. O mês tem média de 144 milímetros de precipitações, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Ontem, o acumulado de chuva na cidade foi de 88 milímetros.

Não há feridos até o momento. A Defesa Civil orientou que moradores afastem-se de áreas alagadas, de arroios e de rios. Quem mora em áreas de risco deve procurar locais seguros ou abrigos disponibilizados pela prefeitura.

Transporte de trens foi parcialmente suspenso. Um alagamento entre as estações São Pedro e Farrapos fez com que os veículos da Trensurb só circulassem entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. A situação foi normalizada no fim da manhã desta quinta-feira, informou a companhia.

Possibilidade de granizo e ventos de até 60 km/h. Um alerta preventivo para tempestades foi emitido pela prefeitura e vale das 12h às 22h desta quinta-feira. Há risco de alagamentos, cortes de energia elétrica e quedas de galhos de árvores, informou a Defesa Civil.

Mais de 100 mil residências ficaram sem energia elétrica. Segundo a CEEE Equatorial, responsável pela concessão na capital, 115 mil pessoas ficaram sem luz no pico de desabastecimento. Nesta manhã, 27 mil aguardavam normalização do serviço.

Queda de energia afetou estações de abastecimento de água. Dez estações foram impactadas na quarta e três delas, duas de drenagem urbana e uma de fornecimento de água, seguiam impactadas nesta manhã, segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos.

Ato de posse do prefeito Sebastião Melo foi cancelado devido às chuvas. O evento seria realizado na Usina do Gasômetro, que ficou sem energia na quarta-feira (1º). O prefeito suspendeu o ato e se dirigiu ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre para acompanhar a situação das chuvas.

Previsão é de instabilidade e diminuição das chuvas até o fim de semana. Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, o dia deve ser de céu coberto e chuviscos na sexta-feira (3). Depois disso, o fim de semana deve ser de mínima de 17 °C, máxima de 29°C, com tempo nublado, mas pouca possibilidade de chuvas.