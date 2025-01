'Excelente para viajar': kit de porta-perfume promete poupar espaço na mala

O Guia de Compras UOL encontrou um porta-perfume que vai te ajudar a economizar espaço na mala ao viajar. Com ele, dá para levar seu perfume em menor quantidade, diminuindo o peso e o volume da bagagem. Também é uma boa opção para ter no nécessaire do dia a dia.

E um modelo que faz sucesso entre consumidores na Shopee vem em um kit com 12 unidades. É interessante para quem gosta de variar nos aromas, seja para o dia e a noite, ou para diferentes ocasiões. Confira detalhes sobre esse produto adiante.

Cada item tem capacidade de 5 ml

É reutilizável

Medidas: 75 mm x 17 mm;

Disponível em cores metalizadas, que são enviadas conforme a disponibilidade de estoque

Cada porta-perfume tem capacidade para 5 ml Imagem: Reprodução/ Shopee O que diz quem o comprou?

O que o fabricante diz sobre esse produto?

O produto é bem avaliado, com nota média de 4,9 (do total de cinco). São mais de 6.000 avaliações de compradores.



O melhor custo-benefício. Qualidade incrível. Vem bem embalado e chegou muito rápido. Fiz a compra e na mesma semana já chegou.

Jennifer Germiniani Cardozo

Chegaram os 12 tudo certinho. Cada um tem uma embalagem. São bem bonitos, serve para o dia a dia e cabe em qualquer bolsa. Gostei muito.

Juliana Vieira

Excelente para viajar e não precisar levar frascos grandes. É fácil de recarregar. Eu prefiro esse kit, porque tenho mais de um tipo de perfume e prefiro que cada um tenha um frasco só pra ele, para não misturar cheiros. Mesmo assim, vale muito a pena a compra. Facilita demais quem gosta de carregar perfume na bolsa. Recomendo muito.

Lua Doria

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores é de que os porta-perfumes deixam o líquido vazar.

Testei os produtos e todos eles vazam.

Heloiza

Não compraria de novo. Qualidade muito baixa. Quando você vai adicionar o perfume, ele vaza. Após já ter colocado no frasco, ele não vaza, mas, na ação de bombear de um frasco pra outro, ele vaza muito.

Luiz Henrique

Não segura o perfume. Vaza tudinho. Muito ruim.

Rosely Cunha

