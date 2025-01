O que se sabe sobre os últimos momentos do acidente de avião na Coreia do Sul

As autoridades sul-coreanas e americanas estão tentando determinar por que um avião da Jeju Air não conseguiu desengatar o trem de pouso, bateu em um muro e pegou fogo no Aeroporto Internacional de Muan, matando 179 das 181 pessoas a bordo.

Confira o que se sabe sobre os últimos minutos do pior desastre aéreo da história da Coreia do Sul.

- Choque com pássaros -

No domingo, 29 de dezembro de 2024, às 08h45 (23h45 de sábado), o voo 2216 da Jeju Air de Bangcoc foi autorizado para pousar em Muan, sudoeste da Coreia do Sul.

Três minutos depois, a torre de controle alertou o piloto sobre a presença de pássaros.

Dois minutos depois, o piloto fez uma chamada de emergência anunciando "choque com pássaros, choque com pássaros", segundo o Ministério do Transporte.

De acordo com um deputado da oposição, que citou dados da administração aeroportuária da Coreia do Sul, Muan tem a maior taxa de colisões com aves do país. No entanto, os especialistas consideraram estranho que uma colisão com pássaros afetasse o funcionamento de componentes-chave do avião.

"Não é comum que um choque com pássaros cause a falha de ambos os motores do avião, mas parece que foi isso que aconteceu", disse Goo Nam-seo, professor de Ciência Aeroespacial na Universidade Konkuk, em Seul.

Agora, as autoridades investigam se o aeroporto estava cumprindo os regulamentos para evitar colisões com pássaros.

- Tentativas de aterrissar -

A princípio, o piloto abandonou as tentativas de aterrissar, até que a torre de controle propôs que ele pousasse no sentido contrário e o piloto aceitou.

Às 09h02, o avião tentou pousar pela segunda vez na pista, mas, aparentemente, sem o trem de pouso.

- Trem de pouso -

O trem de pouso não funcionou e o piloto teve que pousar sem ele.

O avião derrapou na pista e bateu em um muro.

Os bombeiros sul-coreanos e o Ministério dos Transportes sugerem que a possível colisão com pássaros teria danificado o trem de pouso.

- Muro de concreto -

Às 09h03, o avião colidiu com um muro onde estava localizado um instrumento de orientação denominado localizador.

Em alguns vídeos, o avião aparece colidindo contra essa instalação, localizada a 250 metros da pista.

Ainda assim, há dúvidas sobre o motivo pelo qual esse localizador foi instalado no final da pista, algo que, segundo especialistas, pode representar um perigo caso o avião saia dela.

A imprensa local informou que a instalação poderia violar as leis que exigem que as estruturas nos terrenos do aeroporto sejam feitas de materiais que se quebrem facilmente.

- Últimas conversas -

Os investigadores recuperaram as duas caixas-pretas do avião.

Segundo o vice-ministro responsável pela Aviação Civil, Joo Jong-wan, foi recuperada a gravação de voz da cabine, com as últimas conversas dos pilotos.

A outra caixa-preta, que contém os dados do voo, foi danificada e enviada aos Estados Unidos para análise.

- O que acontece agora? -

O governo ordenou uma inspeção de emergência de todas as aeronaves Boeing 737-00 operadas por companhias aéreas coreanas, assim como das pistas dos aeroportos nacionais.

O Ministério do Transporte indicou que a descoberta da causa exata do acidente poderá demorar entre seis meses e três anos.

A investigação é conduzida pelas autoridades de segurança da aviação sul-coreanas, com o apoio da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que costuma apoiar casos como este no exterior.

