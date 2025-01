Nunes volta atrás, e vice Mello Araújo fica sem secretaria

O recém-empossado vice-prefeito de São Paulo coronel Mello Araújo (PL) não vai assumir a Secretaria de Projetos Estratégicos.

O que aconteceu

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou atrás e manteve Edsom Ortega no comando da pasta. Nunes afirmou hoje (2) à imprensa que "pode ter a nomeação, mas isso não muda muito porque ele é o vice-prefeito". O motivo da mudança não foi explicado.

Apesar de Mello Araújo não assumir a pasta, Nunes disse que ele será responsável por questões estratégias gerais da cidade. Durante a primeira reunião com o novo secretariado, o emedebista disse que o vice pode atuar nas ações do plano emergencial do período de chuvas.

Confirmação foi feita ao lado do coronel Mello Araújo, que ficou em silêncio. "Com a força de vice-prefeito, ele tem uma articulação melhor com todas as secretarias", completou Nunes.

O prefeito havia anunciado em novembro que o vice comandaria a pasta. Uma das atuações da secretaria é na "cracolândia" — segundo Nunes, Mello Araújo ainda dará apoio nessas ações. O ex-comandante da Rota foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser vice do emedebista.

Com essa configuração, o PL de Bolsonaro comandará duas secretarias. São elas: Verde e Meio Ambiente, com o ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi, e Desestatização e Parceria, com Luiz Fernando Machado, ex-prefeito de Jundiaí.