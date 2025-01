Minério de ferro se estabiliza enquanto mercados aguardam mais sinais no ano novo

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro oscilaram dentro de uma faixa estreita nesta quinta-feira, com os agentes do mercado aguardando novos sinais sobre as perspectivas de negociação no novo ano, após sinais mistos na China, maior mercado consumidor de minério, deixarem o cenário incerto.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,64%, a 782 iuanes (107,14 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de fevereiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,35%, para 100,85 dólares a tonelada, depois de atingir uma baixa de 99,15 dólares no início da sessão.

Os mercados chineses ficaram fechados na quarta-feira.

A atividade das fábricas da China cresceu em dezembro, mas em ritmo mais lento do que o esperado, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta quinta-feira, confirmando o direcionamento de uma pesquisa oficial na terça-feira.

Isso, juntamente com as preocupações sobre o cenário de demanda em meio aos iminentes aumentos de tarifas pelo novo presidente dos EUA, Donald Trump, estimulou as esperanças de mais medidas de estímulo das autoridades chinesas em 2025 para combater qualquer impacto negativo.

Mas a queda persistente da demanda nas últimas semanas, devido ao maior número de manutenções de equipamentos pelas siderúrgicas até o final do ano, tem sido um obstáculo para os preços do principal ingrediente da fabricação de aço.

"Esperamos que os preços do minério de ferro se movimentem em uma faixa de 90 a 100 dólares por tonelada antes do feriado (do Ano Novo Chinês)", disse Hongyuan Futures.

O Ano Novo Chinês começa em 28 de janeiro. As siderúrgicas domésticas geralmente acumulam estoques para atender às necessidades de produção durante e após os feriados.

(Reportagem de Amy Lv e Lewis Jackson em Pequim)