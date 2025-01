Amigas veem 'boom' no exterior e abrem loja especializada em matcha japonês

Amigas desde a adolescência, Fabiana Ikawa, 50, e Débora Taira, 49, abriram um negócio especializado em sobremesas e bebidas à base do tradicional matcha japonês. Elas viram essa tendência no exterior e decidiram trazer para o Brasil. O Matcha Minka começou a funcionar em agosto de 2024, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Elas investiram cerca de R$ 500 mil.

O que é o matcha japonês

Minka Parfait é um sorvete de matcha soft premium do Matcha Minka Imagem: Nobuo Kurahashi/Divulgação

Matcha é um chá verde em pó originário do Japão. É essencial na cerimônia do chá japonês.

Produto é pouco conhecido no Brasil. Débora diz que elas optaram pelo matcha, por ser um negócio ainda pouco conhecido no Brasil, principalmente quando se trata do matcha 100% japonês. "O matcha tem uma pegada de ser saudável e está começando a entrar no mercado. A nossa ideia para o negócio era trazer um matcha de qualidade e torná-lo mais palatável, já que o produto é originalmente amargo", afirma.

Matcha Minka usa o incensado pó de chá verde para preparar suas receitas. No cardápio, estão lattes (café com leite e espuma), sorvete do tipo soft, bolo chiffon (uma espécie de pão de ló), gelatina e choux cream (uma espécie de carolina), entre outros. Na loja, o matcha é preparado na hora.

Um dos produtos é o Minka Parfait, um sorvete de matcha soft premium. Ele tem ainda uma camada de gelatina de matcha feita na casa, iogurte natural, cereal de milho, crocante de castanha de caju, bolo de matcha, anko (doce de feijão), moti e chantilly.

A ideia era trazer para o Brasil uma releitura de um ingrediente tradicional no Japão. Nós trouxemos essa tradição japonesa, mas com blends mais modernos, para ser utilizado em novas receitas.

Débora Taira, sócia fundadora do Matcha Minka

Aberta em agosto de 2024, a loja tem um faturamento médio mensal de R$ 130 mil. O lucro médio mensal varia de 30% a 40%.

Amigas desde a adolescência

Formada em confeitaria, Fabiana já teve um delivery de comida japonesa, entre outros negócios. Hoje, ela e a filha, Mariana, são sócias na We Candle, de velas aromatizadas inspiradas em doces japoneses, desde 2022. A marca tem uma collab com o Matcha Minka: velas com aromas orientais, entre eles o de matcha, além de um showroom dos produtos na mesma loja.

Débora é advogada. Antes de abrir o Matcha Minka, ela trabalhava em um escritório jurídico. Hoje, está focado no seu negócio.

As duas sócias são amigas desde o ensino médio. Elas tinham planos de investir juntas em algum negócio. "Já tivemos algumas ideias, mas como somos descendentes de japoneses, o matcha sempre esteve presente no nosso dia a dia. Então, em viagens ao exterior, vimos um 'boom' do matcha de qualidade lá fora. Decidimos pegar essa onda e trazer o produto para o Brasil", declara.

As sócias têm planos de expansão para a marca. "Entretanto, o objetivo agora é fazer com que a unidade da Liberdade cresça cada vez mais e ganhe mais visibilidade. Com esse crescimento, a ideia é abrir o Matcha Minka em novos locais por São Paulo", afirma Débora. Elas também participam de feiras asiáticas para tornar o produto mais conhecido.

Localização é ponto alto e de atenção

O fato de as sócias serem amigas pode facilitar a condução do negócio. É o que diz Eduardo Galvão, consultor de negócios do Sebrae-SP. "Outra característica é o comportamento empreendedor das duas. Elas buscaram oportunidades e apostaram no diferencial do negócio", afirma.

Produto combina a tradição e a cultura japonesa com produtos saudáveis. "O matcha tem esse apelo de saúde e bem-estar. A marca deve, portanto, explorar esse fator para atrair o público que busca por produtos saudáveis. Nas redes sociais, elas já fazem vídeos educando sobre o produto, ensinando as pessoas como consumir o matcha", afirma.

Ponto alto do negócio é a localização. "Estar na Liberdade, um bairro turístico de São Paulo, é uma grande vantagem. O negócio tende a atrair turistas e pessoas da comunidade japonesa", diz ele.

Localização pode, no entanto, ser um fator de atenção. "Assim como elas estão na Liberdade, outras marcas que trazem novidades, principalmente no segmento de alimentação, também estão. A concorrência é muito grande. O segmento de sobremesas premium e o nicho em que o Matcha Minka está inserido são muito competitivos", declara.

Sabor brasileiro ao produto. "Para atrair e fidelizar clientes, a marca deve sempre buscar inovações. Uma sugestão é incorporar insumos brasileiros ao matcha, para que o público se identifique com o negócio", diz.

