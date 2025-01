Governo Lula troca nº 2 da PF

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública nomeou o delegado William Marcel Murad para o cargo de diretor-executivo da Polícia Federal nesta quinta-feira (2).

O que aconteceu

Ele assume o lugar de Gustavo Leite. Então número 2 do diretor-geral, Andrei Passos Rodrigues, Leite foi indicado pelo governo brasileiro para a equipe de Valdecy Urquiza, novo comandante da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Nesta quinta, foram publicadas no Diário Oficial da União a saída de Leite e a nomeação de Murad.

Experiência na área de inteligência. Murad já foi diretor de Inteligência da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, durante os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio. Ele estava em Londres havia três anos, desde 2021.

A troca já era esperada, em meio a uma dança das cadeiras da corporação. Murad era adido da PF na embaixada do Brasil em Londres e será substituído no cargo por Rodrigo Morais, até então diretor da DIP (Diretoria de Inteligência Policial).

Morais, por sua vez, passa o comando da DIP para Leandro Almada. Superintendente no Rio de Janeiro, o delegado ganhou destaque nacional com o avanço do Caso Marielle, no ano passado.