Lixeira de pia aumenta o risco de contaminação por bactérias ou vírus?

Muitas pessoas têm um lixo em cima da pia por praticidade. Mas será que isso aumenta o risco de contaminação por bactérias ou vírus?

A verdade é que o lixo orgânico não apresenta bactérias patogênicas capazes de provocar diarreia ou outros problemas, segundo o infectologista Paulo Olzon. Para ter uma contaminação grave a ponto de gerar sintomas mais severos, a pessoa que cozinha ou faz uso do local precisa entrar em contato com outra pessoa que tenha alguma bactéria ativa.

"Você transmite uma doença na medida que o indivíduo tem bactérias que provocam diarreia e vômito. Não é tão simples assim ser contaminado e ficar doente. Às vezes, esses alardes deixam as pessoas mais neuróticas em vez de conscientizar sobre doenças", diz Olzon.

Apesar disso, alguns cuidados são importantes para manter a higiene do local.

Lave as mãos sempre que mexer com lixo

Imagem: Getty Images

A infectologista Atalanta Ruiz Silva lembra que o lixo da pia deve ser trocado com frequência e lavado depois do descarte dos alimentos. O ideal é que se faça isso todos os dias. "Não há problema em tê-lo no local. O que não é aconselhado é deixá-lo muito tempo ali, sem jogar os restos de comida fora. Isso faz com que aumente a proliferação de mosquitos e odores", diz.

O mais importante, segundo Silva, é ter uma rotina de higienização das mãos depois de mexer com a lixeira. "Após jogar tudo fora, lave bem as mãos com detergente", diz.

Embora o lixo na pia não provoque doenças graves, para o infectologista Leonardo Weissmann, o melhor é ter uma lixeira que tenha pedal e não fique sobre a pia da cozinha. "Opte por lixos em que você não precise usar as mãos para manusear os restos de comida e sobras", diz.

Weissmann reforça ainda que se a pessoa puder e tiver tempo, é recomendável higienizar a pia e o local onde o lixo estiver, com água sanitária no fim do dia. "Deixar sempre o local limpo é o ideal para evitar contaminação de bactérias, principalmente próximo ao local de preparo das refeições."

*Com informações de reportagem publicada em 18/01/2019