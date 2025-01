Inter de Milão vence Atalanta com 2 gols de Dumfries e vai à final da Supercopa da Itália

A Inter de Milão derrotou a Atalanta por 2 a 0 com dois gols de Denzel Dumfries, nesta quinta-feira (2), em Riade, na Arábia Saudita, garantindo assim a classificação para a final da Supercopa da Itália.

O duelo entre a atual campeã italiano e a atual líder da Serie A, separados por apenas um ponto no campeonato, foi menos equilibrado do que o esperado, com a Atalanta surpreendendo ao deixar no banco seus principais jogadores Ademola Lookman e Charles De Ketelaere.

Quando o técnico Gian Piero Gasperini colocou os dois em campo no início do segundo tempo (56'), o time de Bérgamo já perdia por 1 a 0, após sofrer o primeiro gol de Dumfries em uma cobrança de escanteio aos 49 minutos.

O volante holandês marcou o segundo da Inter 12 minutos depois (61'), com um belo chute que praticamente acabou com as esperanças da 'Dea'.

A derrota poderia ter sido mais contundente para a Atalanta se não fossem as inúmeras defesas do seu goleiro Marco Carnesecchi, especialmente em tentativas do argentino Lautaro Martínez e do italiano Federico Dimarco.

Este revés acaba com o sonho da Atalanta, que na Serie A obteve 11 vitórias e um empate nos últimos 12 jogos, de erguer mais um troféu para acompanhar os dois únicos que conquistou em sua história, a Copa da Itália em 1963 e a Liga Europa em 2024.

A Inter de Milão, vencedora das três edições passadas da 'Supercoppa' italiana, enfrentará na final de segunda-feira o vencedor da segunda semifinal, que será disputada na sexta-feira entre a Juventus (campeã da Copa da Itália no ano passado) e o Milan (vice-campeão da última edição da Serie A).

Nessa partida, o português Sérgio Conceição fará sua estreia como novo treinador do Milan, após substituir o compatriota Paulo Fonseca.

A Supercopa da Itália, transferida pela quinta vez para a Arábia Saudita, era antes disputada com jogo único entre duas equipes, mas desde 2023 adotou o formato de torneio curto entre quatro times.

