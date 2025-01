Indicador de incerteza da FGV sobe em dezembro ao maior nível desde março de 2023

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 5 pontos em dezembro na comparação com novembro, para 115,4 pontos, na segunda alta mensal seguida, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 2.

Esse é o maior nível para esse indicador desde março de 2023 (116,7 pontos). Ele segue na chamada "faixa desfavorável", acima dos 110 pontos.

Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br subiu 2,5 pontos, alcançando 110,2 pontos.

"Após registrar níveis moderados de incerteza ao longo de 2024, o IIE-Br registra duas altas consecutivas e fecha o ano em nível elevado. A principal motivação para o cenário recente são as incertezas relacionadas às contas públicas e, em menor grau, ao quadro externo, provocadas pelas possíveis mudanças nas direções políticas dos Estados Unidos. Tais fatores aliados a outros desafios macroeconômicos a serem enfrentados em 2025, devem ajudar a manter o indicador de incerteza em patamar desconfortável nos próximos meses", diz em nota Anna Carolina Gouveia, economista da FGV Ibre.

Componentes

O IIE-Br é formado por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento, nos principais jornais, da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.

Anna Carolina Gouveia detalha que o componente de Mídia do IIE-Br subiu 4,7 pontos em dezembro, para 113,2 pontos - maior nível desde maio deste ano (114,2 pts.) -, contribuindo com 4,1 pontos para a alta do índice agregado.

Já o componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, subiu 3,9 pontos no mês, para 117,7 pontos - maior nível desde dezembro de 2022 (117,9 pts.) -, contribuindo de forma positiva com 0,9 ponto para o resultado de dezembro.

A coleta do Indicador de Incerteza da Economia brasileira é realizada entre o dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês de referência.