Ibovespa hesita na abertura de primeiro pregão do ano

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista iniciava o primeiro pregão do ano praticamente estável, contrapondo-se nesta quinta-feira à tendência mais positiva dos futuros acionários norte-americanos, com a agenda macro incluindo dados domésticos e internacionais.

Às 10h06, o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,07%, a 120.369,76 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, tinha queda de 0,31%.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)