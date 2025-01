Homem embriagado mata pelo menos 12 pessoas em cidade turística em Montenegro

Um homem armado e embriagado matou pelo menos 12 pessoas, incluindo duas crianças, na quarta-feira (1º), no sul de Montenegro, e em seguida tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Segundo a polícia, as vítimas foram assassinadas em diferentes locais de um vilarejo próximo à cidade de Cetinje.

O suspeito, identificado como "A. M., de 45 anos", fugiu após o ataque. Mas ao ser cercado pela polícia e receber a ordem de "entregar sua arma", disparou contra a própria cabeça, afirmou o chefe de polícia, Lazar Scepanovic, em uma coletiva de imprensa.

"Tentamos transportá-lo para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos", acrescentou. O incidente começou por volta das 17h30 pelo horário local (13h30 de Brasília).

"Após discutir com um cliente com quem passou grande parte do dia, enquanto consumia grandes quantidades de álcool, ele foi para casa, pegou uma pistola e matou quatro pessoas", explicou.

Em seguida, o autor dos disparos foi "a outros três locais, onde matou membros da família Martinovic, um parente seu e duas crianças, de 10 e 13 anos. Ele tentou matar outras quatro pessoas, mas elas estão fora de perigo", continuou Scepanovic.

Três dias de luto

O ministro do Interior, Danilo Saranovic, informou anteriormente que o suspeito "tirou a vida de pelo menos 10 pessoas, incluindo dois menores da família Vuletic", proprietária do restaurante mencionado.

O governo decretou três dias de luto no pequeno país de 630 mil habitantes, localizado na península balcânica.

Embora Montenegro enfrente problemas de longa data com o crime organizado e a corrupção, a polícia afirmou que o ataque a tiros não foi motivado por "confrontos entre grupos criminosos organizados". As forças de segurança pediram aos moradores que permaneçam em suas casas.

(Com AFP)