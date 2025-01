Gastos com construção nos EUA ficam estáveis em novembro

WASHINGTON (Reuters) - Os gastos com construção nos EUA permaneceram inalterados em novembro, quando um aumento moderado na construção de casas unifamiliares foi compensado por um declínio acentuado nos gastos com projetos de moradias multifamiliares.

O Departamento de Comércio informou nesta quinta-feira que a leitura inalterada dos gastos com construção seguiu-se a um aumento revisado para cima de 0,5% em outubro.

Economistas consultados pela Reuters previam que os gastos com construção aumentariam 0,3% em novembro, depois de um aumento de 0,4% relatado anteriormente em outubro. Os gastos com construção aumentaram 3,0% em uma base anual em novembro.

Os gastos com projetos de construção privada subiram 0,1%, depois de terem aumentado 0,6% em outubro. Os investimentos em construção residencial subiram 0,1%, com os gastos em novos projetos unifamiliares aumentando 0,3%.

As novas construções podem ser prejudicadas por taxas hipotecárias mais altas, pela ameaça do presidente eleito Donald Trump de impor tarifas sobre as importações e pela escassez de mão de obra que pode resultar da ampla promessa do novo governo de deportar imigrantes. As promessas políticas de Trump, incluindo cortes de impostos, contribuíram para a elevação das taxas hipotecárias, mesmo com o Federal Reserve reduzindo os custos dos empréstimos.

No mês passado, o banco central dos EUA realizou o terceiro corte consecutivo nas taxas, mas projetou apenas duas reduções nos custos dos empréstimos no próximo ano, em comparação com as quatro que havia previsto em setembro, citando a contínua resiliência da economia.

Os gastos com unidades habitacionais multifamiliares caíram 1,3% em novembro. Os gastos com reformas de residências continuaram a aumentar.

(Reportagem de Lucia Mutikani)