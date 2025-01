Fluxo cambial de dezembro é negativo em US$ 24,314 bi, maior saída da história

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 24,314 bilhões em dezembro, até o dia 27, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 2, pelo Banco Central. Essa é a maior saída de dólares do País em um único mês na série histórica da autarquia, iniciada em 2008.

Até agora, a maior saída de moeda americana do Brasil havia sido registrada em dezembro de 2019, quando o fluxo foi negativo em US$ 17,612 bilhões.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 26,042 bilhões de 1º a 27 de dezembro do ano passado, resultado de US$ 55,734 bilhões em compras e US$ 81,776 bilhões em vendas. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 1,728 bilhão, com US$ 19,428 bilhões em importações e US$ 21,156 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,026 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 4,825 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 14,306 bilhões em outras entradas.