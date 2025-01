Fazendo hora extra: veja 10 carros que resistem há anos com poucas mudanças

Em um mercado automotivo cada vez mais dinâmico, com lançamentos e reestilizações constantes, alguns modelos desafiam o tempo e permanecem essencialmente inalterados por anos a fio, sem troca de geração - ainda que recebam atualizações visuais e melhorias técnicas ao longo dos anos.

A decisão de manter um modelo em produção por um longo período leva em conta que o desenvolvimento de um novo carro envolve altos investimentos em pesquisa e muitos testes.

Ao prolongar a vida útil de um modelo de sucesso, as empresas podem otimizar seus recursos e garantir a lucratividade. Promover ou não mudanças mais profundas envolve diversos fatores, como a satisfação dos clientes, a competitividade no segmento e a necessidade de atualização tecnológica.

Conheça alguns desses carros que resistem ao tempo e continuam a ser populares entre os consumidores, mesmo permanecendo na mesma geração há um bom tempo.

Fiat Mobi

Imagem: Divulgação

Lançado em 2016, o Mobi se tornou rapidamente um dos carros mais populares da categoria de entrada no Brasil.

Sempre equipado com motor 1.0 aspirado, o hatch da Fiat se destaca pela economia de combustível e baixo custo de manutenção.

Ao longo dos anos, recebeu pequenas atualizações visuais e tecnológicas, como novos painéis de instrumentos, versões e sistemas multimídia. No entanto, a estrutura básica do carro permaneceu a mesma, sem grandes mudanças que justifiquem uma nova geração.

Renault Kwid

Imagem: Divulgação

O Kwid chegou ao Brasil em 2017 e conquistou o público com seu design moderno e ousado e preço acessível.

Equipado com o motor 1.0 SCe, o hatch compacto da Renault oferece um bom desempenho e baixo consumo.

Apesar de ter recebido algumas pequenas mudanças visuais , atualizações de segurança e novos acabamentos interiores, a estrutura e o motor do Kwid continuam praticamente inalterados.

Chevrolet Spin

Imagem: Divulgação

Lançada em 2012, a Spin se consolidou como um dos principais modelos da Chevrolet devido a atributos como amplo espaço interno, inclusive com a opção de sete lugares a um preço acessível.

Já recebeu diversas atualizações visuais e mecânicas, além de atualizações estéticas e melhorias nos sistemas de segurança - a mais recente foi em 2024. No entanto, sua plataforma, a base do motor e design geral permanecem inalterados.

Chevrolet S10

Imagem: Divulgação

A última geração da S10, lançada em 2012, é outro exemplo de longevidade no mercado brasileiro.

Vale destacar que a picape recebeu há poucos meses mudanças importantes, como nova dianteira e interior totalmente renovado.

Equipada com motor 2.5 turbodiesel ou 2.8 turbodiesel, o utilitário da Chevrolet oferece robustez e desempenho para o trabalho e o lazer.

Chevrolet Trailblazer

Imagem: Divulgação

O Chevrolet Trailblazer, lançado em 2015, é um SUV que conquistou muitos consumidores com seu espaço e conforto.

Assim como a S10 do qual é derivado, ganhou atualizações visuais e tecnológicas em 2024, sem mudar sua base estrutural nem a maior parte das peças da carroceria.

Utiliza atualmente motor 2.8 turbodiesel.

Volkswagen Saveiro

Imagem: Divulgação

A Saveiro é um dos carros mais antigos em produção no Brasil - a atual geração foi lançada em 2009, como linha 2010.

Em 2023, passou por uma reestilização, que incluiu o lançamento da nova versão Extreme, no topo da gama.

Mesmo assim, a picape compacta da Volkswagen se mantém firme no mercado graças à sua versatilidade e robustez.

Volkswagen Amarok

Imagem: Divulgação

A Amarok, lançada em 2010, é outra picape que se destaca pela sua longevidade - ainda que tenha sido reestilizada em 2024.

Equipada com motor 3.0 V6 turbodiesel, o utilitário da Volkswagen oferece desempenho e capacidade de carga para o trabalho e a aventura.

Apesar de algumas atualizações, a Amarok mantém sua identidade visual e mecânica desde o lançamento, com pequenas atualizações estéticas e na segurança, mantendo a mesma geração.

Fiat Fiorino

Imagem: Divulgação

O Fiorino é um dos modelos mais antigos da Fiat no Brasil.

Com a geração atual lançada em 2013, o furgão compacta derivado do Uno, que já saiu de linha, destaca-se pela sua versatilidade e economia de combustível.

Equipado com motor 1.4 aspirado, o Fiorino oferece baixo custo de manutenção e boa dirigibilidade.

Fiat Toro

Imagem: Simon Plestenjak/UOL

A Fiat Toro, lançada em 2016, revolucionou o segmento de picapes compactas, trazendo porte um pouco maior e dirigibilidade que lembra a de um SUV - afinal de contas, compartilha a plataforma com o Jeep Compass.

Atualmente, pode ser equipada com motor 1.3 turbo ou 2.0 turbodiesel.

Hyundai New Tucson

Imagem: Divulgação

Montado pela Caoa em Anápolis (GO), o New Tucson voltou recentemente ao mercado brasileiro, sem apresentar novidades visuais, mas trazendo motor 1.6 turbo atualizado.

Contudo, não é tão novo assim: no Brasil, permanece na terceira geração, lançada no país em 2017, enquanto em outros mercados o utilitário esportivo está na quarta - que foi apresentada na Coreia do Sul no fim de 2020

A quarta geração, que acaba de ser reestilizada no exterior, será lançada aqui e deverá ter produção nacional.

