Expocacer, de MG, conquista protocolo internacional próprio de sustentabilidade

São Paulo, 2 - A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer), de Patrocínio (MG), acaba de conquistar um protocolo internacional próprio, chamado ECO (Expocacer Control Origin), que vai oferecer aos produtores a verificação de conformidade com as práticas sustentáveis ESG, e garantir que os cafés produzidos atendem aos rigorosos padrões exigidos pelos mercados nacional e internacional. O reconhecimento foi concedido pela Global Coffee Platform (GCP), que equivale ao Código de Referência de Sustentabilidade do Café, com garantia de segunda parte, informa a Expocacer em comunicado. O processo envolve auditorias internas realizadas pelo departamento de sustentabilidade da cooperativa, além de auditorias de segunda parte, cujos resultados são divulgados publicamente em um relatório ESG, garantindo total transparência.O agente de Certificação e Sustentabilidade da Expocacer, Jorge Luiz de Carvalho Leite, disse na nota que "o ECO evidencia as melhores condutas e o progresso no manejo sustentável dos produtores do Cerrado Mineiro, pela prática de melhoria contínua e sua confiança por meio de auditorias de segunda parte. Com este protocolo próprio, asseguramos que tanto os cooperados quanto a cooperativa promovem uma cafeicultura inovadora, gerando impacto positivo e resultados concretos".Com ciclo de 3 anos, o programa prioriza o planejamento estratégico e a implementação gradual de boas práticas, promovendo uma jornada sustentável que eleva os padrões da produção de cafés com denominação de origem. O protocolo é inclusivo, atendendo produtores de diferentes portes (pequenos, médios e grandes) e garantindo que todos tenham as ferramentas necessárias para produzir cafés de excelência.Desde 2023, a cooperativa implementa as diretrizes do ECO e estabelece como meta verificar 100% dos cooperados e armazéns de parceiros comerciais. A infraestrutura da cooperativa contempla dois armazéns com capacidade para mais de 1 milhão de sacas. Atualmente são atendidos cerca de 750 produtores, com exportação para mais de 35 países, nos 5 continentes.Desenvolvido pelo departamento de sustentabilidade da Expocacer, em parceria com a Agrocert LTDA, empresa com 20 anos de experiência em certificações, o protocolo ECO alinha-se às diretrizes do GCP, unindo a Expocacer a mais de 150 empresas e organizações de 10 países produtores de café, que buscam garantir um futuro sustentável para o setor.