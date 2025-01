Morto em explosão de Tesla nos Estados Unidos era militar, diz agência

A pessoa que morreu na explosão de um Tesla Cybertruck em frente ao hotel do presidente eleito Donald Trump, em Las Vegas, era um soldado da ativa do Exército dos EUA. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (2) pela agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Autoridades identificaram o homem como Matthew Livelsberger, segundo a agência. Os policais falaram com a Associated Press sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a discutir uma investigação em andamento.

Livelsberger era membro de uma unidade de forças especiais do Exército. Ele servia nas forças armadas desde 2006. Ainda segundo a Associated Press, o militar estava em licença aprovada quando morreu.

Ele passou um tempo na base anteriormente conhecida como Fort Bragg. O local fica na Carolina do Norte e abriga o comando das forças especiais do Exército.

A explosão

Galões de gasolina e fogos de artifício foram colocados no Cybertruck. O carro explodiu e seu único ocupante foi encontrado morto. Outras sete pessoas sofreram ferimentos leves, disse o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas em um comunicado.

Vídeos feitos por testemunhas dentro e fora do hotel de Las Vegas mostraram o veículo explodindo. O Hotel Trump International em Las Vegas faz parte da Organização Trump, a empresa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que retornará à Casa Branca em 20 de janeiro. Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, foi um dos principais apoiadores de Trump em sua campanha presidencial de 2024 e também é conselheiro do novo presidente.

"Obviamente, um Cybertruck, o hotel de Trump — há muitas perguntas que temos que responder", disse o xerife do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, em uma entrevista coletiva.

A polícia afirmou que o Cybertruck foi alugado no Colorado. O veículo chegou a Las Vegas por volta das 7h30, e o motorista dirigiu pela famosa Strip da cidade, repleta de hotéis, cassinos e locais de entretenimento, até chegar ao hotel, onde parou na área de manobristas.

"Os detetives encontraram galões de gasolina e grandes morteiros de fogos de artifício na carroceria da caminhonete", disse um comunicado da polícia. Schwartz, o agente especial do FBI responsável, disse que ainda não está claro se a explosão foi um ato de terrorismo.

Musk afirmou que a explosão não está relacionada ao Cybertruck em si. "Confirmamos agora que a explosão foi causada por fogos de artifício muito grandes e/ou uma bomba transportada na caçamba do Cybertruck alugado e não tem relação com o veículo em si", disse Musk, em uma publicação no X. "Toda a telemetria do veículo estava positiva no momento da explosão".

*Com Reuters