EUA iniciam novo ano em alerta máximo com ataque em Nova Orleans e explosão em Las Vegas

Por Tim Reid e Ned Randolph e Helen Coster

WASHINGTON/NOVA ORLEANS (Reuters) - Forças de segurança estavam intensificando nesta quinta-feira os cuidados com a segurança em cidades dos Estados Unidos, depois que um ataque em Nova Orleans e uma explosão em frente a um hotel Trump em Las Vegas aumentaram os temores de que mais ameaças ocorram em um mês recheado de grandes eventos públicos. A polícia de Washington, local onde no dia 9 de janeiro será realizado o funeral para o ex-presidente Jimmy Carter e que também receberá a posse do presidente eleito, Donald Trump, em 20 de janeiro, afirmou em comunicado que intensificou a segurança na cidade “em virtude dos eventos recentes”, e que a comunidade notará uma maior presença policial. Trump também deve realizar um “comício da vitória” na Capital One Arena, em Washington, no dia 19 de janeiro. Na noite de quarta-feira, quando torcedores chegavam para um jogo de basquete do Washington Wizards no local, barreiras fecharam uma rua adjacente, medida incomum antes das partidas da equipe da NBA. A vitória eleitoral de Trump no dia 5 de novembro deve ser certificada pelo Congresso norte-americano no dia 6 de janeiro, quarto aniversário de um ataque contra o prédio do Capitólio, realizado por apoiadores de Trump na mesma cerimônia, só que em 2021. Pela primeira vez, a cerimônia foi classificada como um Evento Nacional de Segurança Especial, decisão tomada antes do ataque de Nova Orleans. Essa designação significa que o Serviço Secreto dos EUA assumirá a segurança, informou o órgão à Reuters em um comunicado. “Continuaremos trabalhando com nossos parceiros das forças de segurança federais, estaduais e locais, avaliando o cenário de ameaças, que sempre muda, e ajustando nossos planos de segurança conforme necessário”, disse Matthew Young, porta-voz do Serviço Secreto dos EUA.