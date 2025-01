Estrada jurássica: centenas de pegadas de dinossauros são encontradas em pedreira no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - Pesquisadores descobriram centenas de pegadas de dinossauros que datam da metade da Era Jurássica em uma pedreira em Oxfordshire, no sul da Inglaterra, mostrando que répteis como o Megalossauro moviam-se ao longo de enormes trilhas na região.

A escavação na pedreira Dewars Farm encontrou cinco trilhas extensas, uma das quais media mais de 150 metros de comprimento, disseram pesquisadores das Universidades de Oxford e Birmingham nesta quinta-feira.

Quatro das trilhas foram feitas por dinossauros herbívoros gigantescos, de pescoço longo, chamados saurópodes, provavelmente o Cetiossauro, um primo de até 18 metros de comprimento do conhecido Diplodoco, disseram.

A quinta trilha foi feita pelo dinossauro terópode carnívoro Megalossauro, um predador de nove metros que tinha pés de três dedos com garras.

As pegadas de carnívoros e herbívoros, que têm cerca de 166 milhões de anos, se cruzam em certo ponto, levantando questões sobre se e como os dois tipos de dinossauros estavam interagindo, segundo os pesquisadores.

O Megalossauro foi o primeiro dinossauro a ser nomeado e descrito cientificamente em 1824, dando início aos últimos 200 anos de ciência e interesse público sobre dinossauros.

Emma Nicholls, paleontóloga de vertebrados do Museu de História Natural da Universidade de Oxford, disse: "Os cientistas conhecem e estudam o Megalossauro há mais tempo do que qualquer outro dinossauro da Terra e, no entanto, essas descobertas recentes provam que ainda há novas evidências desses animais por aí, esperando para serem encontradas".

As pegadas enterradas vieram à tona quando o trabalhador da pedreira Gary Johnson sentiu "solavancos incomuns" quando estava retirando argila com seu veículo para expor o piso da pedreira.

