Em primeira viagem internacional após queda de Assad, ministros sírios visitam Riad

CAIRO (Reuters) - Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores da Síria se encontraram nesta quinta-feira, em Riad, com o ministro da Defesa saudita, príncipe Khalid bin Salman, na primeira viagem internacional de membros do novo governo sírio, menos de um mês após o grupo assumir o poder. Salman disse, em postagem na plataforma X, que discutiu com o novo ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad Hassan al-Shibani, sobre a melhor forma de ajudar na transição política do país. O chefe da inteligência síria também participou do encontro. Desde a derrubada do antigo presidente, Bashar al-Assad, em 8 de dezembro, os rebeldes islâmicos liderados pelo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tentam assegurar aos países árabes e à comunidade internacional que governarão para o bem de todos os sírios e que não tentarão exportar uma revolução islâmica. O HTS era o afiliado da Al Qaeda na Síria até quebrar os laços com o grupo, em 2016. No início da guerra civil síria, a Arábia Saudita apoiou os rebeldes que lutavam contra Assad. Recentemente, Riad havia normalizado os laços com o governo Assad, preparando o terreno que possibilitou o retorno da Síria à Liga Árabe, ocorrida em 2023. Esse movimento foi uma tentativa de reduzir a influência iraniana no país e conter o fluxo de drogas. (Reportagem de Enas Alashray e Ahmed Tolba)