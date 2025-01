Elon Musk apoia ativista de extrema direita e ataca governo britânico

O bilionário americano Elon Musk pediu, nesta quinta-feira (2), nas redes sociais, a libertação do agitador britânico de direita Tommy Robinson, recentemente condenado, em uma nova interferência do proprietário do X na política do Reino Unido.

Desde que os trabalhistas voltaram ao poder, há seis meses, e o país foi abalado por tumultos contra imigrantes entre 30 de julho e 5 de agosto, Musk multiplicou seus comentários sobre assuntos atuais do Reino Unido, julgando que uma "guerra civil" é "inevitável".

Musk foi particularmente crítico em relação ao governo de Keir Starmer, acusando-o de reprimir excessivamente os desordeiros e de administrar "um estado policial tirânico".

Mas a oposição conservadora também está preocupada com as conexões de Musk com o partido anti-imigração Reform UK, cujo líder, Nigel Farage, o empresário encontrou recentemente na Flórida.

"Libertem Tommy Robinson!", Musk publicou em sua conta da rede X nesta quinta-feira.

Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, foi condenado no final de outubro a 18 meses de prisão por violar uma decisão judicial de 2021 que o proibiu de repetir comentários difamatórios sobre um refugiado sírio.

"Por que Tommy Robinson está em confinamento solitário por dizer a verdade?", questionou Elon Musk.

Robinson, uma figura emblemática da extrema direita britânica, foi condenado várias vezes, principalmente por incômodo público.

Seguido por mais de um milhão de pessoas no X, Robinson foi acusado de incentivar a violência anti-imigração em julho e agosto.

Essas declarações foram feitas depois que Musk, o homem mais rico do mundo e um dos principais aliados do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, enfrentou críticas recentes por seu apoio ao partido de extrema direita AfD da Alemanha.

Além disso, surgiram rumores de que Musk estaria disposto a doar milhões de dólares para o Reform UK.

No X, Elon Musk também mencionou um caso de exploração sexual de mais de 1.500 meninas no norte da Inglaterra entre 1997 e 2013, no qual as autoridades foram culpadas por não tomarem providências.

"No Reino Unido, crimes graves como o estupro exigem a aprovação do Ministério Público antes que a polícia possa acusar os suspeitos. Quem estava no comando do CPS quando foi permitido que gangues de estupro explorassem meninas sem enfrentar a justiça? Keir Starmer", escreveu Elon Musk.

"Novas eleições deveriam ser organizadas no Reino Unido", acrescentou.

mhc-psr/jvb/dd/aa

© Agence France-Presse