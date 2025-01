Chuvas paralisam circulação de ônibus e trens em Porto Alegre

As intensas chuvas que atingiram Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (1º) causaram grandes danos à cidade e fizeram relembrar os temporais de maio de 2024. A circulação de ônibus e trens em alguns pontos da cidade foi paralisada.

A posse do prefeito reeleito Sebastião Melo e da vice Betina Worm, além de secretários municipais, foi cancelada. A decisão foi tomada por Melo, a partir do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre. O prefeito esteve no local para avaliar os danos e reforçar as providências.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta a população para a possibilidade de mais chuvas e ventos fortes, acompanhados de raios e alagamentos pontuais avançando para Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e região.

O Inmet alerta para o perigo de fortes chuvas, com ventos intensos e queda de granizo. Além de alagamentos, podem ocorrer cortes de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. Em maio do ano passado, mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul.

