Bolsas da Europa revertem ímpeto inicial após dados da indústria; setor de luxo pesa em Paris

Por André Marinho

São Paulo, 02/01/2025 - As bolsas da Europa reverteram o ímpeto inicial e agora têm perdas firmes em boa parte das praças. Investidores começam 2025 com incertezas sobre as perspectivas para o ano, após uma sequência de dados pintar um quadro mais sombrio para o setor industrial na região.

Por volta das 07h00 (de Brasília), o índice Stoxx 600 caía 0,17%, a 506,74 pontos.

Os índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industriais das principais economias europeias recuaram em dezembro, conforme leituras finais dos indicadores divulgadas nesta manhã. O da França, em particular, despencou ao menor nível desde maio de 2020, em meio à crise política que impede a aprovação de um novo orçamento.

Os números ajudaram a reprimir o esforço positivo que os mercados acionários exibiram logo na abertura, embora os ganhos do petróleo e do gás natural mantenham a maior resiliência dos negócios em Frankfurt e Londres. Na praça britânica, a ação da BP subia 0,87%, enquanto Siemens Energy ganhava 0,99% na alemã. Assim, o índice FTSE 100 tinha elevação de 0,07% e o DAX avançava 0,07%.

Na outra ponta, a forte desvalorização do setor de bens de luxo pesava em Paris, onde o índice CAC 40 caía 0,88% e liderava as perdas na região. O segmento está pressionado após dado indicar desaceleração da indústria na China, um importante motor de demanda para o consumo de alta renda. Entre os destaques negativos, Kering cedia 2,56%, Hermès caía 2,80% e Louis Vuitton se desvalorizava 1,89%.

No horário citado acima, a Bolsa de Lisboa recuava 0,55% e a de Milão baixava 0,56%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0351 e a libra tinha queda a US$ 1,2482. O índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais fortes, diminuía 0,01%, a 108,476 pontos.

