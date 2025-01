Atriz e empresária: quem é a mulher que atropelou brasileiros na Argentina

A atriz e empresária argentina Patricia Scheuer foi identificada como a motorista que atropelou um casal de turistas brasileiros em Buenos Aires, na quarta-feira (1°). O homem, de 60 anos, morreu. A companheira dele foi socorrida e está internada em estado grave com politraumatismo.

Quem é Patricia Scheuer

A mulher é atriz e empresária do ramo gastronômico. Segundo informações da imprensa argentina, Scheuer atuou em novelas nos anos 1990 e também trabalhou em comerciais de televisão. Entre as propagandas famosas, está a de uma secadora de roupas, também nos anos 1990.

Carreira nas artes cênicas. Em entrevista ao La Nación em 2018, Patricia detalhou que iniciou sua carreira cantando e atuando. "Me chamaram porque eu me encaixava perfeitamente no estereótipo do bandido. Eu era alta, loira e tinha boa aparência", disse à época.

A motorista é dona de restaurantes famosos na Argentina. Entre eles, estão o Sucre, Bar Uriarte e BASA, sendo o último recomendado pelo Guia Michelin de Buenos Aires.

Patricia é mãe de dois filhos. Segundo o jornal argentino Clarín, um deles é o bartender Ludovico De Biaggi. Com ele, a atriz abriu um de seus empreendimentos, o bar Oh No Lulu!.

Atriz perdeu o controle do carro e atropelou brasileiros

Patricia Scheuer estava sozinha no veículo SUV. Ainda não há informações oficiais dos motivos que levaram a atriz a perder o controle do veículo. Ela não se feriu.

Atropelamento aconteceu no bairro de Recoleta. O acidente ocorreu no cruzamento entre as avenidas Del Libertador e Alvear. O brasileiro aguardava pelo semáforo de pedestre antes de ser atingido, segundo relato de testemunhas ouvidas pelo jornal Clarín.

A motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um semáforo antes de atingir o brasileiro. A identidade das vítimas não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.

Brasileiro foi levado para o hospital, mas não resistiu. Os agentes da Delegacia do Bairro 2A estiveram no local e confirmaram a ocorrência. A companheira do brasileiro também ficou ferida e está internada com politraumatismo.

Motorista é vista em fotografias da mídia argentina ao lado do local do acidente. O carro, do modelo Nissan Kicks, foi coberto por lonas após o acidente. Os bombeiros utilizaram de almofadas infláveis para remover o corpo do brasileiro debaixo do veículo.

Polícia aguarda exames para condução do inquérito. As investigações do acidente ficam sob os cuidados do Juizado Penal número 9. Inicialmente, a motorista foi acusada de "homicídio e lesões". Os agentes ainda aguardam o teste do bafômetro e o narcoteste.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, afirmou que presta assistência consular às vítimas. Itamaraty também disse que mantém contato direto com seus familiares.