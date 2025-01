Quer começar o ano mais saudável? Confira equipamentos para treinar em casa

Se você quer aproveitar o início de 2025 para começar a praticar uma atividade física, selecionamos algumas dicas para dar o primeiro passo. E é tão simples que você não precisa nem sair de casa.

Basta providenciar alguns equipamentos para exercitar os principais grupos musculares do corpo e tomar certos cuidados para passar longe de dores e lesões —especialmente no caso de sedentários e iniciantes. Confira mais detalhes no final deste texto. O Guia de Compras UOL ainda selecionou 12 equipamentos para te ajudar nessa jornada.

Conjunto de cinco faixas com níveis diferentes de resistência para exercitar os músculos das pernas e dos braços

Inclui correias para tornozelos, apertos de mão e âncora de porta que facilitam o direcionamento a diferentes grupos musculares

Usado para treinar os membros superiores

Modelo fabricado em ferro fundido

Disponível em pesos de 1 kg a 10 kg (preços variam conforme a opção)

Equipamento usado para treinar a musculatura do abdômen e membros inferiores

Feito em EVA para absorver o impacto e diminuir o risco de contusões

Tem superfície antiderrapante

Medidas: 60 cm de comprimento x 28 cm de largura x 10 cm de altura

Ajuda a fortalecer músculos das pernas e glúteos

Pode ser usado para exercícios de alta ou baixa intensidade

Tem costuras reforçadas e regulagem de velcro para melhor fixação nas pernas

Disponível em sete tamanhos de 0,5 kg a 4 kg (preços variam conforme a opção)

Indicado para exercícios para fortalecer os músculos das costas e dos braços, especialmente bíceps e tríceps

Produzido em látex e espuma

Tem 46 cm de comprimento

Indicada para várias práticas, como pilates, ginástica, yoga, alongamento, abdominal e tratamentos de fisioterapia e recuperação

É feita de uma borracha altamente resistente e antiderrapante, para garantir mais segurança

Tem sistema antiexplosão para que, se ocasionalmente for perfurada, esvazie-se lentamente

Disponível em três tamanhos: 55 cm, 65 cm e 75 cm (preços variam conforme a opção)

Ideal para exercícios focados em força e equilíbrio do core (músculos centrais do abdômen)

Feito de PVC, vem com bomba manual

Tem 35,5 cm de diâmetro, 7,6 cm de altura e 1 kg de peso

Disponível nas cores azul; cinza e roxa (preços variam conforme a opção)

Ajuda a melhorar o condicionamento físico, queimar calorias e promover sensação de bem-estar

Seu tamanho pode ser ajustado até o comprimento máximo de 3,15 m

É feita de PVC e polietileno

Pode ser usada em superfícies variadas, como asfalto, madeira, areia e grama

Fundamental para a realização de exercícios no solo, como alongamentos para pernas e braços, abdominal, flexão e prancha

Fabricado em espuma de baixa densidade

Impermeável (não absorve a água)

Rápido e fácil de higienizar

O aparelho fortalece as pernas, melhora o condicionamento físico e ajuda a emagrecer

Esse modelo conta com painel eletrônico com as funções Velocidade, Tempo, Distância, Calorias e Scan

Capacidade para até 100 kg

Ajuda a fortalecer a musculatura lombar, abdominal, braços, pernas e glúteos

Feito de ferro fundido

Ajuda a tonificar, esculpir e fortalecer braços, pernas e músculos abdominais e pélvicos

Feito de fibra de vidro durável com revestimento em EVA

Tem diâmetro de 36 cm

Como treinar em casa

Para garantir a segurança, mesmo treinando sem acompanhamento de um profissional de educação física, é importante organizar a área de treino, vestir-se para malhar e dar preferência a exercícios clássicos:

Reserve uma área da casa ventilada o suficiente para que não se entre logo em fadiga por conta do aumento da temperatura do corpo

Espaços de 2 m X 2 m são suficientes para realizar os movimentos corretamente sem esbarrar em móveis

Não se esqueça de tirar de perto tapetes e outros acessórios escorregadios

Treinar em casa não significa se exercitar de pijama: roupas próprias de ginástica facilitam a evaporação do suor e não geram atrito com a pele

Siga as instruções dos fabricantes e use os equipamentos apenas para o que foram desenvolvidos; gambiarras podem levar a acidentes sérios

Comece sempre com um aquecimento simples de até dez minutos: vale corrida no lugar, polichinelos ou skipping (correr no lugar erguendo os joelhos acima da linha do quadril)

Concentre-se na postura e dê preferência a exercícios que já conhece --espelhos ajudam a se manter atento nisso

Comece com cargas e intensidade leves a moderadas e garanta o tempo adequado para o corpo se recuperar após a atividade física --em geral de 48 a 72 horas por grupo muscular.

*Com informações de matéria publicada em 28/11/2023.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.