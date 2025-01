Tales Faria: Prefeitos como Paes e Nunes já estão de olho em 2026

As posses dos prefeitos neste primeiro dia de 2025 já dão amostras das próximas campanhas eleitorais, e nomes como de Eduardo Paes e Ricardo Nunes já estão de olho em 2026, analisou o colunista Tales Faria, na edição do UOL News desta quarta-feira (1).

Com as posses dos prefeitos, começou a campanha eleitoral para 2026. Muitos desses prefeitos já são candidatos, você vai ver. Por exemplo, o Eduardo Paes assumiu, falando em temas que não são muito municipais, distribuiu Ozempic, Cuidado de Saúde, tema nacional praticamente. Falando de segurança, que vai fazer a Guarda Municipal muito mais fortalecida, falando de segurança, um tema que em geral é de governador (...) Três prefeitos do Nordeste [João Campos, JHC e Eduardo Braide] já estão de olho em 2026 também. Essa é a marca dessa eleição.

Duas peças desse jogo muito importantes, que são o PSD, do Kassab, e o MDB, do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que tomou posse hoje, o Ricardo Nunes que já se manifestou contra uma aliança nacional do MDB pela reeleição do Lula, ou seja, vai ter uma disputa interna no MDB para saber como é que o partido vai se comportar em 2026.

Tem uma ministra no governo, o MDB faz parte, mais ou menos, faz parte da base do governo no Congresso, tem apoiado o governo e tem uma ministra. Então vai ser, vai ter mais um prefeito de São Paulo, mas disse que não gostaria que o partido fosse pra lá.

Tales Faria

Centrão tende a seguir dando o tom da política

O colunista do UOL seguiu sua análise sobre as posses, dizendo que os partidos do centrão estão mandando na política brasileira há um bom tempo, e que tendem a seguir dando o tom da política nacional.

Esses dois partidos [PSD e MDB], é curioso porque eles não se dizem do centrão. Fazem questão de dizer que não são o centrão, mas sempre estiveram formando o centrão político brasileiro. Há uns tempos, desde o tempo do PMDB e do antigo MDB, antes do PMDB, era o centrão da política brasileira.

Aliás, o centrão nasceu dentro do MDB, junto com o PTB na época, foi um movimento de formação do grande centro político para apoiar o Sarney, que era o PFL. Quer dizer, são os mesmos, com nomes diferentes, mas que estão andando na política brasileira há um bom tempo. E que tendem, al que parece, com o resultado das eleições municipais, com o Que está ocorrendo no Congresso hoje em dia, tendem a continuar dando o tom da política brasileira. Então, veja aí o que o centrão tem feito, veja o que o Arthur Lira tem feito, por exemplo.

Tales Faria

