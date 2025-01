Síria celebra chegada de Ano Novo sob o signo da "liberdade" e da "segurança"

Após mais de uma década de uma guerra devastadora e de um regime autoritário, a queda de Bashar al-Assad marcou um ponto de virada na história da Síria, permitindo que os sírios redescobrissem momentos de alegria, mesmo na capital, Damasco. Na véspera de Ano Novo, milhões de sírios se reuniram nas ruas, comemorando o fim de um ano, mas também de uma era marcada pela repressão e pela guerra.

Mohamed Errami, enviado especial da RFI a Damasco

Sorrisos em todos os rostos, crianças brincando, barracas de decorações e pratos festivos, e um Papai Noel distribuindo presentes, essa era a atmosfera nas ruas de Damasco na noite de véspera de Ano Novo.

Após 13 anos de revolução e a queda do regime, milhões de sírios finalmente celebraram sua liberdade, longe dos medos do passado. "Agora nos sentimos livres, e temos a sensação de que este ano será cheio de bênçãos", comemora uma jovem, moradora da cidade velha de Damasco. "A melhor coisa que aconteceu em 2024 foi sermos libertados, graças a Deus, e finalmente sentimos essa liberdade."

"Graças a Deus, a situação está muito mais segura do que antes", reage um jovem, que também participa das comemorações. "Agora, você pode sair sem temer ser preso. Há segurança e ordem, e esta noite vamos celebrar. Reservamos um restaurante para a festa."

Perto de uma igreja no centro de Damasco, as forças de segurança da facção rebelde Hayat Tahrir al-Sham estavam mobilizadas para garantir a segurança das celebrações e evitar qualquer incidente. "Graças a Deus, todo mundo nas ruas diz que nunca viveu tamanha segurança nos últimos 13 anos", relata Abou Al-Abed, responsável no local.

"Tem até pessoas que vieram da Europa e que não ousavam vir à Síria antes. Mas depois de conseguirmos retomar o controle, a Síria recuperou sua hospitalidade. Hoje, estamos todos reunidos, de todas as confissões, para celebrar o Ano Novo."