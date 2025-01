Ricardo Teixeira: Legislativo não é puxadinho da prefeitura, projetos têm alteração

O recém-eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira (União), refutou as alegações de que o Legislativo paulistano seria um "puxadinho" do Poder Executivo ao chancelar as propostas do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

"Todos os projetos que aprovamos do Ricardo tiveram alteração, os vereadores debatem, e é normal que ele consiga a aprovação, porque elegeu a maioria", afirmou Teixeira ao final da sessão que deu posse aos 55 vereadores eleitos e elegeu a mesa diretora da Câmara.

Segundo ele, seu mandato à frente da Casa será pautado pelas decisões da maioria dos vereadores. Perguntado se acabaria com as votações virtuais, ele disse que se essa for a vontade da maioria da Casa, será feito. Teixeira, contudo, defendeu o método e afirmou que ele torna as coisas mais fáceis, permitindo a participação de um número maior de vereadores. "As sessões são abertas e transmitidas", comentou.

Ele também comentou que tem um perfil mais de articulação, e que substituir o ex-vereador Milton Leite (União) na presidência da Câmara de São Paulo será um desafio. Teixeira também comentou que pretende aprofundar as medidas de aproximação entre o Legislativo e a população, com a realização de audiências públicas e sessões nas periferias. "Seria mais para ouvir a população do que para falarmos alguma coisa", disse.

Já em relação às discussões ocorridas já na primeira sessão, com acusações de descumprimentos de acordos e provocações no campo ideológico, o novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo afirmou que isso faz parte e que mostra a vida da cidade.