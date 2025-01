Retrospectiva 2024: headphone Philips é preferido dos leitores do UOL

Em 2024, um headphone sem fio da Philips foi o grande destaque entre os leitores do Guia de Compras UOL dentro da categoria de fones de ouvido. Só no mês passado o modelo TAH1108BK/55 registrou mais de 5 mil vendas na Amazon.

Equipado com bateria de até 15 horas de autonomia, o headphone se tornou um aliado para diferentes rotinas, desde chamadas de trabalho até sessões de treino na academia.

O que a empresa diz sobre o headphone?

15 horas de bateria: ideal para uso prolongado sem recargas frequentes;

ideal para uso prolongado sem recargas frequentes; Conexão Bluetooth: sem fio, com boa compatibilidade com celulares, notebooks e outros dispositivos;

sem fio, com boa compatibilidade com celulares, notebooks e outros dispositivos; Conforto otimizado: almofadas acolchoadas proporcionam um ajuste macio, mesmo após horas de uso;

almofadas acolchoadas proporcionam um ajuste macio, mesmo após horas de uso; Som equilibrado: áudio nítido, com graves, médios e agudos bem definidos;

áudio nítido, com graves, médios e agudos bem definidos; Microfone embutido: perfeito para chamadas e videoconferências.

O que diz quem já usou

Na Amazon, o modelo soma mais de 12 mil avaliações, com média de 4,7 (do total de 5).

O fone realmente é sensacional. Os graves são percebidos e a qualidade do som é excepcional. O fone é leve e compacto, além de confortável. A bateria dura muito também (dias e dias). Estou muito satisfeita com meu 'fonezinho' da Philips. Maria Oliveira

Primeiro que fui comprada pelas avaliações. De todos os fones que pesquisei, esse era o que possuía mais comentários positivos possíveis. E o custo dele então, paguei R$ 90, valor incrível para o que cumpre (...). Fabiola Valentina

Fone bonito, simples e potente. Leve, com bom som e zero incômodo. Únicos dois pontos negativos são: o fone não abafa muito o som externo. Isso se explica pelo seu tamanho, que é médio; e o fio de carregamento, que é curto e considero frágil. No mais, ótimo fone pelo seu preço. Bruno Vinicius

