Receitas de cassinos de Macau em 2024 superam estimativa oficial, mas ficam abaixo do nível pré-andemia

PEQUIM (Reuters) - As receitas dos cassinos em Macau, o maior centro de jogos do mundo, aumentaram quase um quarto em 2024, mas ainda ficaram abaixo dos níveis pré-pandemia, ressaltando a necessidade da ex-colônia portuguesa diversificar sua economia.

A receita dos jogos no ano atingiu 226,8 bilhões de patacas, cerca de 28,35 bilhões de dólares, alta de 23,9% em relação a 2023, segundo dados publicados pelo Bureau de Inspeção e Coordenação de Jogos.

O valor superou a estimativa governamental de 216 bilhões de patacas, mas ficou abaixo dos 292,5 bilhões registrados em 2019.

A receita caiu 2% em dezembro, único mês com declínio na comparação anual em 2024, coincidindo com o aumento da segurança durante a visita de três dias do presidente chinês, Xi Jinping, para marcar 25 anos de governo de Pequim.

Macau retornou ao domínio chinês em 20 de dezembro de 1999, governada sob o mesmo sistema "um país, dois sistemas" de Hong Kong.

Durante sua visita, Xi instou Macau a ter "coragem" para diversificar sua economia estabelecendo novas indústrias e melhorando a conexão com as estratégias nacionais de desenvolvimento do continente.

