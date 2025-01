Justiça mantém reajuste da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu um pedido feito por vereadores do PSOL para suspender o aumento da tarifa de ônibus na capital paulista a partir do dia 6 de janeiro.

O que aconteceu

O juiz Bruno Luiz Cassiolato considerou legal a reunião que aprovou o reajuste par R$ 5. O PSOL recorreu à Justiça alegando irregularidade na reunião do CMTT (Conselho Municipal de Transporte e Trânsito), convocada nos últimos dias do ano.

No dia 28 de dezembro, a Justiça pediu à prefeitura que apresentasse documentos que justificassem o aumento. "À luz da farta documentação apresentada pelo Requerido [prefeitura], entendo (...) que não há razões para acolhimento do pedido antecipatório formulado [pelo PSOL]", escreve Cassiolato na decisão.

O juiz afirma que a reunião do CMTT ocorreu no prazo legal. "Foi convocada no dia 20/12/2024 para ocorrer no dia 26/12/2024. O requisito legal que impõe prazo de 24 horas de antecedência, portanto, foi cumprido", afirma Cassiolato.

Segundo o juiz, "houve a presença de 66 observadores da sociedade civil". Ele cita 20 representantes da CMTT, além de nomes do governo, da Câmara Municipal, imprensa, entre outros.

O juiz diz ainda que a prefeitura apresentou relatório técnico "fundamentado". "Com o objetivo de contextualizar e justificar a majoração da tarifa pública a ser cobrada dos usuários do transporte público municipal em São Paulo a partir do dia 06/01/2025", escreve.

Com base no contexto acima delineado e nos fundamentos estritamente jurídicos considerados até aqui, INDEFIRO o pedido formulado pelo Requerentes e DEIXO DE ACOLHER a pretensão de suspender os efeitos da reunião realizada pela CMTT.

Bruno Luiz Cassiolato, juiz

Se o PSOL decidir recorrer, a nova decisão caberá ao juiz natural do caso. A decisão de hoje foi tomada por um juiz plantonista. "Ao Juiz Natural, com maior possibilidade de cognição, uma vez estabelecido formalmente o contraditório e realizada a produção de provas, caberá aferir todos os demais aspectos jurídicos que envolvem a decisão tomada."

Procurada, a assessoria da vereadora Luciene Cavalcanti (PSOL) afirmou que vai recorrer por meio de um agravo de instrumento.

São insuficientes os dados apresentados pela prefeitura, por isso nós já estamos agravando, fazendo novos questionamentos. É importante dizer que esse aumento não foi debatido com a Câmara Municipal na aprovação do orçamento da cidade para esse ano. São Paulo não suporta mais um aumento dessa magnitude. O transporte não oferece conforto, não oferece segurança. E é bom lembrar que São Paulo já tem um subsídio bilionário. Luciene Cavalcanti, vereadora pelo PSOL

Aumento de 13,6%

Reajuste de 13,6% ficou abaixo da inflação acumulada do período, 32%. A tarifa de ônibus estava congelada em R$ 4,40 desde 2020 na capital paulista. Os deputados Luciene Cavalcante, Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi afirmaram no pedido que a reunião do CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte), que definiu o aumento da passagem, foi feita "sem convocação prévia" e não contou com "participação popular".

A partir de 6 de janeiro, a tarifa dos trens e metrôs também ficará mais cara e custará R$ 5,20. "Aumento é necessário diante de despesas crescentes com manutenção, infraestrutura e pessoal", justificou o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O acréscimo é de 4%, inferior à inflação do período, de 5,09%. A projeção é do IPC-Fipe (índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo).

Quem recarregar Bilhete Único até o dia anterior ao reajuste, ou seja, dia 5 de janeiro de 2025 pagará valor da tarifa antigo. Quando esse saldo acabar e o passageiro fizer uma nova recarga, ele será cobrado R$ 5,20 por viagem. O valor vale para a tarifa comum.