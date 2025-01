Paes toma posse prometendo Ozempic genérico e criação de força de segurança

Eduardo Paes (PSD) tomou posse como prefeito do Rio de Janeiro no começo da tarde desta quarta-feira (1º) fazendo promessas e alfinetando adversários. O político foi reeleito em outubro de 2024.

O que aconteceu

O prefeito afirmou que recebeu a prefeitura com problemas quando a assumiu pela 3ª vez em 2021. Não pagamento de servidores, contas no vermelho e problemas de administração. "Acabamos com os atrasos dos salários e com o déficit público." Paes elencou suas realizações e fez novas promessas.

Entre os projetos citados por Paes hoje, está a distribuição de Ozempic genérico. A possibilidade existiria pela quebra da patente do medicamento que leva a perda de peso. O prefeito criou um grupo de trabalho para estudar a implementação de um programa de combate à obesidade.

Vamos criar um programa de combate a obesidade que já estabelece as bases para aquisição da semaglutida, o Ozempic, a partir da quebra da patente do medicamento. Eduardo Paes

Atuação na segurança pública

Outra promessa de Paes é apoiar o esforço de segurança pública. Um grupo de trabalho foi criado para instituir a Força Municipal de Segurança do Rio de Janeiro.

Seria uma equipe de apoio às polícias. O efetivo trabalharia em locais de grande concentração de pessoas. Paes também disse que vai refundar a Guarda Municipal.

O prefeito aproveitou o tema para alfinetar o governador Cláudio Castro (PL). Ele ressaltou que a responsabilidade por combater a violência e os crimes é do adversário político que comanda as polícias Civil e Militar.

Por fim. Paes disse que sua gestão vai priorizar as pessoas mais pobres. Ele falou que não haverá sectarismo, mas justificou que a parcela mais vulnerável da população tem maiores necessidades e merece ser priorizada.

O primeiro ato da posse foi Paes fazer o juramento. Em seguida, ele assinou o termo de posse. O vice-prefeito, Eduardo Cavaliere (PSD), repetiu estes passos para também assumir o cargo.

O vice foi apresentado como nova liderança política. O prefeito afirmou que está formando novos quadros, ressaltou a juventude de Cavaliere, que tem 30 anos, e declarou que ele é um nome para o futuro.

É com este objetivo que nós determinanos hoje a criação de um grupo de trabalho para instituir a Força Municipal de Segurança da cidade do Rio de Janeiro. Muito provavelmente, o primeiro projeto a ser enviado a essa Casa (Câmara de Vereadores). Eduardo Paes

Quatro vezes prefeito

Eduardo Paes assumiu o quarto mandato como prefeito do Rio. O feito é inédito na cidade e foi obtido após vitória no primeiro turno contra o bolsonarismo. As gestões anteriores dele foram as seguintes:

de 2009 a 2012;

de 2013 a 2016;

de 2021 a 2024;

Ele teve 60,47% dos votos. A cidade é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e Paes ganhou com apoio do presidente Lula (PT). Depois da vitória, o prefeito defendeu o fim da polarização.

Outra marca de Paes é ter sido o prefeito mais jovem a vencer no Rio. Ele tinha 38 anos quando bateu Fernando Gabeira por 55.225 votos em 2008.

Em seu discurso, Paes agradeceu a Cesar Maia. O vereador do PSD foi o padrinho político dele e administrou o Rio de Janeiro por três mandatos. Vários deputados federais compareceram à cerimônia.

Duas tentativas em ser governador não tiveram sucesso. Em 2006, Paes concorreu ao governo do estado pelo PSDB e conquistou pouco mais de 5% dos votos. Em 2018, foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel (PSC), que tinha apoio do bolsonarismo.