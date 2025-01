Positividade tóxica: 5 frases 'otimistas' que você não deveria usar em 2025

2025 chegou e com ele muitos desejos. Provavelmente ao querer muito uma coisa, você já deve ter ouvido de alguém ou falado para si mesmo aquela famosa frase: "Pense positivo. Se você pensar de forma positiva, vai acontecer". Por mais que mentalizar coisas boas seja benéfico, trabalhar a positividade em todos os momentos da vida pode ser algo ruim e até tóxico.

De acordo com a psicóloga Vanessa Karam, o termo toxicidade da positividade realmente existe. Nele, a pessoa só desenvolve pensamentos positivos e acredita que só coisas boas vão acontecer com ela. Contudo, a especialista ressalta que isso é nocivo, já que pode gerar um despreparo para situações adversas da vida. "É esperado ter momentos positivos e negativos no nosso desenvolvimento. Isso significa que você está gerindo uma jornada saudável."

A psicóloga Ana Suy Sesarino Kuss diz que a positividade em excesso está banalizada. "Às vezes você tem aquele discurso 'good vibes', de gratidão e tenta ao máximo se convencer daquilo, mas muitas vezes nem acredita naquelas ideias."

Kuss afirma ainda que alguns modelos de atitudes positivas fogem da realidade e geram até frustração. "Se a pessoa rechaça determinada história ou situação, não se torna preparada para encarar os problemas de fato. Aí, quando sai algo que não era esperado, frustra-se muito."

Não é problema ter bons pensamentos, mas...

Quando as atitudes positivas viram uma obsessão e pressão para banir os pensamentos ruins, vale se preocupar. Aqui estão cinco frases que, embora possam parecer otimistas, podem ser prejudiciais ao reforçar a ideia de que sempre devemos ser positivos, mesmo quando não estamos bem:

1. "Tudo acontece por uma razão": essa frase pode desconsiderar o sofrimento de alguém, sugerindo que as dificuldades têm um propósito que nem sempre é claro ou necessário para alguém em crise.

2. "Poderia ser pior": embora tente minimizar a situação, essa frase desvaloriza o que a pessoa está sentindo, fazendo com que ela sinta que não tem direito de expressar sua dor.

3. "O que não te mata te fortalece": essa frase pode ignorar a necessidade de descanso ou de cuidar de si mesmo após situações difíceis. Nem tudo precisa ser superado com força ou resistência.

4. "A felicidade está em você": ter autossuficiência é importante, mas essa frase pode gerar uma pressão para que a pessoa se sinta culpada por não conseguir encontrar felicidade ou equilíbrio em momentos de dificuldade.

5. "Pense positivo e tudo vai melhorar": pode minimizar as dificuldades reais de alguém, sugerindo que uma simples mudança de atitude seja suficiente para superar um problema sério, quando, na verdade, pode ser necessário buscar ajuda ou enfrentar a situação de forma mais profunda.

Portanto, não fale e não tome como verdade inquestionável tudo o que se ouve. O ideal, segundo Karam, é fazer uma pergunta chave: como eu lido com pensamentos negativos? Outra ação é se perceber e tentar observar como é sua interação com outras pessoas —se você se sente inseguro, ansioso ou desorganizado. Por último, tentar enxergar e perceber o mundo e as ações que ocorrem nele.

Com esses exercícios, é possível se dar conta que tudo bem determinada ação não ocorrer do jeito que você planejou e até mesmo dar errado.

Às vezes é necessário buscar ajuda

Imagem: iStock

Se diante de situações adversas do dia a dia e decisões importantes da vida você perceber que há muita cobrança (e dificilmente aceita o resultado negativo), é ideal e aconselhado procurar um profissional de saúde mental. Se os sintomas não são tratados logo no início, a positividade em excesso pode causar ansiedade e, em casos graves, TOC (transtorno obsessivo compulsivo).

A psicoterapia sozinha pode ajudar nesse processo, mas quando não há sucesso nesse tipo de tratamento, um psiquiatra também pode acompanhar o caso e desenvolver uma linha de cuidado específica.

*Com informações de reportagem publicada em 02/11/2020.