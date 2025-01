Pelo menos 10 morrem após veículo atingir multidão em Nova Orleans, diz agência municipal

(Reuters) - Pelo menos 10 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas quando um veículo atingiu uma grande multidão no cruzamento entre a Canal e a Bourbon Street, no Bairro Francês de Nova Orleans, na madrugada de quarta-feira, disseram autoridades da cidade.

A chefe de polícia, Anne Kirkpatrick, disse em uma entrevista coletiva televisionada que um motorista dirigiu intencionalmente contra uma multidão por volta das 3h15 (horário local).

“Esse homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas que pudesse”, disse Kirkpatrick. “Ele estava decidido a criar a carnificina e os danos que causou.”

Kirkpatrick disse que o motorista disparou contra a polícia e atingiu dois policiais depois que seu veículo bateu. Ela disse que havia mais de 300 policiais em serviço no momento do incidente. Ela disse que o FBI assumirá a investigação.

"Um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street no início desta manhã", disse o governador da Louisiana, Jeff Landry, no X, pedindo às pessoas que ficassem longe da área onde ocorreu o ataque.

Os feridos foram levados a pelo menos cinco hospitais diferentes, de acordo com o NOLA Ready, o departamento de emergências da cidade.

O incidente ocorreu no cruzamento das ruas Canal e Bourbon durante as comemorações do Ano Novo, informou a cidade em um comunicado. A Bourbon Street é um destino turístico histórico no Bairro Francês da cidade, conhecido por atrair grandes multidões com sua música e bares.

Um casal disse à CBS News que ouviu barulhos de batidas vindas do final da rua e, em seguida, viu um veículo branco atravessar uma barricada "em alta velocidade".

Nova Orleans já viu tiroteios e carros atingindo multidões em desfiles anteriores.

Em novembro de 2024, duas pessoas foram mortas e outras 10 ficaram feridas em dois tiroteios separados ao longo de uma rota de desfile de Nova Orleans e de uma comemoração assistida por milhares de pessoas, informou a mídia local.

Em fevereiro de 2017, uma pickup dirigida por um homem que, segundo a polícia, parecia estar altamente intoxicado, atingiu uma multidão de espectadores que assistiam ao principal desfile do Mardi Gras em Nova Orleans, ferindo mais de 20 pessoas.

(Reportagem de Nilutpal Timsina em Bengaluru e David Shepardson em Washington)