Papa pede perdão das dívidas de países pobres na 1ª missa do ano

Do UOL, em São Paulo

O papa Francisco rezou a primeira missa do ano nesta quarta-feira (1º) e, durante a oração do Angelus, pediu que as dívidas dos países mais pobres sejam perdoadas.

O que aconteceu

Francisco lembrou que o papa Paulo 6º "quis que o primeiro dia do ano se tornasse o Dia Mundial da Paz". Para ele, por conta do Jubileu, que ocorre este ano, o início de 2025 deve ter um "tema peculiar": o da remissão das dívidas.

O primeiro a perdoar as dívidas é Deus, como sempre lhe pedimos ao rezar o "Pai Nosso", referindo-nos aos nossos pecados e comprometendo-nos a perdoar, por nossa vez, quem nos ofendeu. O Jubileu nos pede para traduzir essa remissão no plano social, para que nenhuma pessoa, nenhuma família, nenhum povo seja esmagado pelas dívidas. Por isso, encorajo os governantes dos países de tradição cristã a dar um bom exemplo, cancelando ou reduzindo o máximo possível as dívidas dos países mais pobres.

Papa Francisco durante o Angelus de 1º de janeiro de 2025

O jubileu, na tradição católica, é um ano especial de graça e perdão concedido pela Igreja. Marcado por indulgências e oportunidades de renovação espiritual, ele foi instituído oficialmente em 1300 pelo papa Bonifácio 8º e é celebrado a cada 25 anos ou de forma extraordinária em ocasiões especiais.

Durante o Angelus, o papa também pediu o fim das guerras. "Expresso meu sincero apreço a todos aqueles que, nas diversas áreas de conflito, trabalham pelo diálogo e pela negociação", observou o pontífice.

Rezemos para que, em todos os fronts, cessem os combates e se busque firmemente a paz e a reconciliação. Penso na martirizada Ucrânia, em Gaza, em Israel, em Mianmar, no Quivu e em tantos povos em guerra. [...] Irmãos, irmãs, a guerra destrói, destrói sempre! A guerra é sempre uma derrota, sempre.

Papa Francisco

Francisco dedicou uma parte da oração às mães. "Hoje, neste primeiro dia do ano, dedicado à paz, pensemos em todas as mães que se alegram em seus corações e em todas as mães que têm o coração cheio de dor porque seus filhos foram levados pela violência, pela soberba, pelo ódio", lembrou o papa.