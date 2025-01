Nunes promete dar atenção às periferias de SP em discurso na cerimônia de início de mandato

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez um discurso nesta quarta-feira, 1º, prometendo que seu segundo mandato dará atenção às periferias da cidade, durante cerimônia de início de mandato no Theatro Municipal, no centro. "Cuidar das periferias é cuidar de todos os bairros da cidade", afirmou o emedebista.

Nunes afirmou que é o primeiro prefeito vindo da periferia a assumir o cargo. "No extremo sul, estávamos esquecidos. Quero que todas as noites vocês pensem em qual Ricardo eu salvei hoje", disse para os seus secretários, para quem pediu humanidade.

O novo presidente da Câmara Municipal, Ricardo Teixeira (União Brasil), que chegou no meio da cerimônia para cumprimentar o prefeito, fez um discurso semelhante ao de Nunes mais cedo, também relacionado às periferias paulistanas. Ele comentou que pretende aprofundar as medidas de aproximação entre o Legislativo e a população, com a realização de audiências públicas e sessões nas periferias. "Seria mais para ouvir a população do que para falarmos alguma coisa", disse.

Um pouco antes do discurso, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) enviou um vídeo, que foi exibido no telão, para o emedebista. Ele não pôde comparecer, pois está de licença no exterior por motivos pessoais.

"Vocês contarão com o governo do Estado em todos os momentos. Seremos parceiros. Conte com a nossa equipe para continuarmos essa parceria que vem dando certo", afirmou Freitas.