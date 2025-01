Nunes empossa novos secretários, entre eles, 4 ex-prefeitos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), oficializa nesta quarta (1º) o novo secretariado da sua segunda gestão.

O que aconteceu

Nunes chegou ao evento com a primeira-dama Regina. A cerimônia, que ocorre no Theatro Municipal, no centro da capital, teve início após a posse na Câmara Municipal com os 55 vereadores eleitos.

O novo secretariado de Nunes fortalece o MDB, seu partido. O prefeito reeleito manteve nomes da primeira gestão, como da pasta da Educação com Fernando Padula.

Quatro ex-prefeitos fazem parte do novo primeiro escalão. O UOL apurou que as escolhas foram baseadas pela experiência política dos indicados, que são do PL, Podemos e ex-PSDB.

O ex-prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), disse que apoiou Nunes no segundo turno. Lins ficou à frente da cidade por oito anos e seu indicado para prefeitura venceu no primeiro turno. Ele vai comandar a pasta de Esportes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não participou do evento. Ele está fora do país em viagem com a família. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, participa da cerimônia.

Cerca de 1.500 pessoas foram convidadas. O casal da igreja Renascer em Cristo, o apóstolo Hernandes e a bispa Sônia, estava entre os convidados.

Um vídeo com a biografia de Nunes e as ações da sua gestão foram exibidas no início da cerimônia. As imagens exaltaram os principais programas como o Pode Entrar da habitação, as faixas azul para motos e a tarifa zero aos domingos dos ônibus.

Parceria com governador é citada no vídeo. Um trecho do discurso feito por Tarcísio em convenção que oficializou candidatura de Nunes aparece nas imagens.

Veja os novos secretários da Prefeitura de São Paulo